FOTO: @artury.d / “Threads”

Kontrolieris gaidīja, gaidīja, bet nekā! Artūra mazais “nedarbs” sajūsmina autovadītājus 0

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LA.LV
9:31, 5. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Autostāvvietu kontrolieri, šķiet, spēj likt sirdij iepukstēties straujāk pat tiem autovadītājiem, kuri par stāvvietu ir godīgi samaksājuši. Taču izrādās, ka ir arī tādi cilvēki, kuri kontrolieru darbu vēro ar pavisam citām emocijām un ir gatavi palīdzēt pat pilnīgi nepazīstamam autovadītājam.

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Artūrs sociālo mediju platformā “Threads” dalās ar situāciju, kurā pamanījis autostāvvietu kontrolieri pie svešas automašīnas un nolēmis rīkoties.

“Autostāvvietu kontrolieris gaidīja piecas minūtes, lai uzliktu sodiņu. Jautri bija samaksāt cita vietā un gaidīt reakciju no “kontroliera”,” raksta Artūrs.
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Viņa rīcība izpelnījusies komentētāju atzinību.

Ieva neslēpj sajūsmu: “Tu samaksāji par sveša cilvēka auto? Tas ir tik jauki no tavas puses, cerams, ka tas cilvēks, kam pieder auto, ir priecīgs.”

Arī Ligita novērtē Artūra rīcību: “Šis ir muļķīgi, bet jauki. Ja uz pasaules ir taisnība, tad tev reiz kāds pacels un atdos no kabatas izkritušo desmitnieku.”

Izrādās, ka arī pašiem autostāvvietu kontrolieriem netrūkst cilvēcības. Gatis komentāru sadaļā dalās ar amizantu pieredzi, ko reiz piedzīvojis Rīgas centrā.

“Man krastmalā kontrolieris skrēja pakaļ, lai pārliecinātos, ka esmu samaksājis, lai nebūtu jāliek sods!” viņš raksta.

Artūrs nav vienīgais, kurš svešiniekam šādā veidā izpalīdzējis. Ar līdzīgu pieredzi dalās arī Diāna, kurai reiz kāds nepazīstams cilvēks samaksājis par stāvvietu.

“Super, tas ir tik mīļi! Man vienreiz arī gadījies, ka kāds samaksā manā vietā. Biju ļoti patīkami pārsteigta. Es netīšām nepamanīju, ka bija mainījušies noteikumi,” viņa atceras.

Diskusijai pievienojās arī “Rīgas satiksmes” pārstāvji, kuri Artūram ar humoru piedāvāja apsvērt pat karjeras maiņu.

“Viss – jums jākļūst par mūsu kolēģi! Mūsu stāvvietu kontrolieri dara savu darbu un dienas laikā nostaigā pat līdz 30 km. Tātad papildus stabilai darba vietai nāk arī laba fiziskā forma, un vairs nebūs nepieciešams sporta zāles abonements,” raksta “Rīgas satiksmes” pārstāvji.

Uzņēmuma pārstāvji gan izmantoja iespēju precizēt kādu niansi – tas, ko autovadītāji ikdienā mēdz saukt par “sodu”, oficiāli ir pēcapmaksa.

Tā nu viena pavisam ikdienišķa sastapšanās ar autostāvvietu kontrolieri pārvērtusies stāstā nevis par nepatīkamu lapiņu pie automašīnas vējstikla, bet gan par svešinieka izpalīdzīgumu, kā arī atgādinājumu, ka reizēm pietiek ar pavisam nelielu žestu, lai kādam dienu padarītu mazliet labāku.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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