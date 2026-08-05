Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Mikhail METZEL / POOL / AFP

No Putina neaizbēgsi arī ārzemēs – Krievijā pieņemts likums, kas pamatīgi ierobežos aizbraukušo dzīvi 0

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LETA
7:28, 5. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Ar aizbraukšanu no Krievijas vairs nebūs iespējams izvairīties no virknes Kremļa noteikto ierobežojumu. Vladimirs Putins parakstījis jaunu likumu, kas ļaus vērsties pret ārvalstīs dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, kuriem dzimtenē piespriests krimināls vai administratīvs sods, tostarp arī pret politisku iemeslu dēļ notiesātajiem.

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Krievijā nereti ir gadījumi, kad ārzemēs esošajiem pilsoņiem tiesas sodu piespriež aizmuguriski.

Likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kas ir pametuši valsti un “izvairās no soda izpildes”, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs, izmantot valsts pakalpojumu portālu, rīkoties ar finanšu līdzekļiem un īpašumu Krievijā.
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Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs, un atteiks lielāko daļu konsulāro un notariālo pakalpojumu. Apsūdzēto īpašums un banku konti Krievijā tiks iesaldēti.

Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas notiesāti par tā dēvēto armijas diskreditāciju, tā dēvēto valsts teritoriālās integritātes pārkāpšanu, aicinājumiem noteikt sankcijas Krievijai, kā arī saskaņā ar pantiem par “ārvalstu aģentiem” un “nevēlamām organizācijām”.

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