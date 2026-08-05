No Putina neaizbēgsi arī ārzemēs – Krievijā pieņemts likums, kas pamatīgi ierobežos aizbraukušo dzīvi 0
Ar aizbraukšanu no Krievijas vairs nebūs iespējams izvairīties no virknes Kremļa noteikto ierobežojumu. Vladimirs Putins parakstījis jaunu likumu, kas ļaus vērsties pret ārvalstīs dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, kuriem dzimtenē piespriests krimināls vai administratīvs sods, tostarp arī pret politisku iemeslu dēļ notiesātajiem.
Krievijā nereti ir gadījumi, kad ārzemēs esošajiem pilsoņiem tiesas sodu piespriež aizmuguriski.
Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs, un atteiks lielāko daļu konsulāro un notariālo pakalpojumu. Apsūdzēto īpašums un banku konti Krievijā tiks iesaldēti.
Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas notiesāti par tā dēvēto armijas diskreditāciju, tā dēvēto valsts teritoriālās integritātes pārkāpšanu, aicinājumiem noteikt sankcijas Krievijai, kā arī saskaņā ar pantiem par “ārvalstu aģentiem” un “nevēlamām organizācijām”.