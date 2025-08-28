Auto sadursme Tumes pagastā paralizē satiksmi uz Ventspils šosejas 19
Avārijas dēļ uz Ventspils šosejas Tumes pagastā satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu, aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova.
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukuma novadā, Tumes pagastā uz Ventspils šosejas notikusi divu automašīnu sadursme.
Operatīvie dienesti šobrīd strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus, informē Šeršņova.
Latvijas valsts ceļi sociālajā medijā “X” publicējuši karti, kurā apstiprinās informācija, ka satiksme šobrīd tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu.
TV3 raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā dzīvību zaudējis viens cilvēks.
Savukārt, sociālajā medijā “Instagram” aculiecinieki publicējuši video un aicina citus rēķināties ar satiksmes aizkavēšanos un atgādina braukt prātīgi.
Kā liecina ziņu aģentūras Leta jaunākā informācija, negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Otras vieglās automašīnas vadītāja notikuma vietā zaudēja dzīvību. Operatīvie dienesti turpina darbu notikuma vietā un skaidro negadījuma apstākļus.
‼️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Ventspils šosejas (A10, 75. km). Satiksme pa vienu braukšanas joslu, informē @Valsts_policija pic.twitter.com/HiZ0at9Nmn
— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 28, 2025