Latvijā ir daudz lietu, ar ko varam lepoties, bet viena no lietām, ar ko lepoties noteikti nevaram, ir mūsu braukšanas kultūra. Ik dienu notiek negadījumi, bieži ir arī mirušie, tomēr joprojām šoferi izvēlas braukt dzērumā, bet pasažieri – nesprādzēties.
Uz ZIŅO! saņēmām lasītājas stāstu par to, kā viņa uz ceļa par aizdomīgu šoferi paziņojusi policijai. Protams, atrodoties citā mašīnā, nekad nevaram zināt, vai nepārliecinošajā braukšanā tiešām vainojams reibums, taču labāk ir izglābt kādam dzīvību, nevis pēc tam vaimanāt par kārtējo avāriju.
Lasītāja Olga ziņo: “Braucot no laukiem uz Rīgu, uz ceļa priekšā braucošs auto likās aizdomīgs, jo ceļa posmā, kur atļautais ātrums ir 90 km/h, auto brauca 70 km/h, tad 120 km/h un atkal bremzēja, neturējās savā joslā, bet, kad īsā laikā divas reizes izbrauca pretējā braukšanas joslā, nolēmu rīkoties un ziņot policijai par savām aizdomām. Zvanīju uz pirmo, ko piedāvāja “Google”, – vienoto Valsts policijas uzticības tālruni 670 75 444 – informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un to izdarījušām personām.
Ierosinu LA uzrakstīt rakstu, lai iedrošinātu arī citus ziņot, ja pamana ko aizdomīgu, jo arī šis ir viens no veidiem, kā apturēt dzērājšoferus, lai viņi zina, ka pat tad, ja uz ceļa nav policijas, viņus var redzēt un sodīt.”
Policijā norāda – jāziņo, ja ir kaut mazākās aizdomas
Līna Bagdone Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste skaidro: “Ja ir aizdomas, ka autovadītājs, iespējams, pārvietojas satiksmē būdams alkohola reibumā, tad par to nekavējoties jāziņo policijai, zvanot pa tālruņa numuru 112 – jānorāda adrese, kur pārvietojas manītais autovadītājs, automašīnas marka un numurs. Saņemtā informācija tiks nodota adreses tuvumā esošajām policijas ekipāžām, kuras attiecīgi pastiprināti pievērsīs uzmanību konkrētajam spēkratam un veiks pārbaudi. Iedzīvotājam jāziņo, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka kāds varētu vadīt spēkratu būdams alkohola reibumā.”
Interesējos arī par statistiku, cik cilvēku gadā ziņo par iespējamiem dzērājšoferiem, taču policijā norāda, ka šāda statistika netiek apkopota.
Ziņo!
