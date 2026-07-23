Foto. pexels-farhad

Taukus nededzina tikai viens produkts – šie 10 kopā palīdz organismam strādāt efektīvāk 0

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LA.LV
19:06, 23. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Internetā padomos bieži tiek izmantots jēdziens “taukus dedzinoši produkti”, taču uztura speciālisti uzsver – nav neviena produkta, kas pats par sevi liktu organismam zaudēt lieko svaru.

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Taču ir produkti, kas var palīdzēt svara kontrolei. Tie parasti satur daudz olbaltumvielu, šķiedrvielu, ūdens un vērtīgu uzturvielu, tādēļ palīdz ilgāk just sāta sajūtu un samazina vēlmi bieži našķoties, par to vēstīts portālā Prevention.com.

Vielmaiņu ietekmē daudzi faktori – vecums, muskuļu masa, miega kvalitāte, fiziskās aktivitātes un hormonālā sistēma. Tomēr gudri izvēlēts uzturs var palīdzēt organismam efektīvāk izmantot enerģiju.

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