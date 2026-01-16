Ilustratīvs foto. Krievijas jūras spēku kuģis piedalās Jūras parādes mēģinājumā Sanktpēterburgā, Somu līcī 2024.gada jūlijā.
Ilustratīvs foto. Krievijas jūras spēku kuģis piedalās Jūras parādes mēģinājumā Sanktpēterburgā, Somu līcī 2024.gada jūlijā.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Baltijas jūrā notiek operācija saistībā ar Krievijas kuģiem, lai novērstu potenciālās briesmas 0

LETA
18:39, 16. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Vācijas policija Baltijas jūrā veic operāciju, kas saistīta ar Krievijas kuģiem, piektdien apstiprināja Iekšlietu ministrijas pārstāvis sakariem ar presi.

Taktisku apsvērumu dēļ patlaban notiekošās operācijas viņš sīkāk nekomentēja.

Ministrijas pārstāvis atbildēja uz jautājumu, vai federālā policija pēdējās dienās vairākas reizes ir aizkavējusi Krievijas kuģu caurbraukšanu.

Kā sacīja preses sekretārs, policijai “uzdots uzraudzīt kuģu satiksmi Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, un tā šo uzdevumu veic”, šādi ministrijas pārstāvim izsakoties par Vācijas piekrastes ūdeņiem un ekskluzīvo ekonomisko zonu.

Vienības “veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu potenciālās briesmas”, viņš piebilda.

Pēdējās dienās Vācijas medijos vairākkārt pieminētas operācijas saistībā ar tankkuģiem, kas, domājams, pieder Krievijas ēnu flotei un kuģo ar neīstiem karogiem vai viltotiem identifikācijas numuriem.

