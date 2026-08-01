Rīga.
Rīga.
Foto: Ieva Čīka/LETA

FOTO. “BBC” laika ziņās jau gadiem redzams kāds latviešiem pazīstams skats – izrādās, tas tur nonācis interesantas sakritības dēļ 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:43, 1. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Reizēm kāda ikdienā daudzkārt redzēta detaļa liek uzdot pavisam vienkāršu jautājumu, kāpēc tā tur vispār ir? Tieši šādu jautājumu sociālajos tīklos uzdevis Aivars Markots, kurš ievērojis, ka britu raidsabiedrības “BBC” laika ziņās jau gadiem ilgi mēdz parādīties labi pazīstams Rīgas panorāmas skats.

Kokteilis
Visneizturamākās zodiaka zīmes ikdienā – lūk, ar kurām ir grūti dzīvot zem viena jumta
Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties
Zinātnieki piecus gadus vēroja zemi zem saules paneļiem: redzētais bija negaidīts
Lasīt citas ziņas

Attēlā aiz laika ziņu vadītāja redzama Daugava, Vecrīga un tās torņi, kā arī citas Latvijas galvaspilsētai raksturīgās ēkas. Markots atzīst, ka ilgi nav varējis saprast, kādēļ tieši Rīgas skats nonācis BBC ēterā.

“Es daudz ko nesaprotu, bet šito es totāli nesaprotu… kā var būt, ka BBC jau kādus 10 gadus savas laika ziņas ievada ar (manuprāt, visai neizteiksmīgu, bet tomēr) Rīgas panorāmas skatu,” viņš raksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lukašenko draud jaunas nepatikšanas – Ukrainas ģenerālprokuratūra nāk klajā ar paziņojumu
“Sākumā nesapratu, kāpēc viņa tik jocīgi brauc.” Kādas “Rīgas satiksmes” šoferes rīcība aizkustina iedzīvotājus
“Daži, šķiet, sadistiski izbauda…” Autovadītāji atklāj vienu no kaitinošākajām problēmām ceļu satiksmē

Tiesa, jāprecizē, ka BBC nesāk katru laika ziņu izlaidumu ar Rīgas panorāmu. Šis attēls ir viens no vizuālajiem materiāliem, kas tiek izmantots laika ziņu noformējumā, un sociālo tīklu komentāros izskanējis, ka Rīgas skats parādās noteiktās situācijās.

Markots pieļāvis, ka attēla nonākšana BBC varētu būt saistīta ar kādreizējo Latvijas vēstniecības darbu Londonā. Tomēr komentāru sadaļā uzradās cilvēks, kurš apgalvo, ka zina pavisam citu un daudz personiskāku stāstu par to, kā Rīga nokļuvusi britu televīzijas ekrānos.

Kāds komentētājs raksta, ka 2009. gadā strādājis “BBC World News” Rīgas birojā. Tolaik Latvijā esot viesojies viens no BBC Lielbritānijas nodaļas vadītājiem Pīters Horoks, kurš vēlāk kļuvis par “Weather Forecast” nodaļas vadītāju.

“2009. gadā komandējumu laikā Pīters Horoks, Vecrīgā trāpīja zem tās vētras, ienākot ofisā viņš padalījās ar savām izjūtām: “Tur lija un pūta vējš tā, ka pat Vanšu tilts šķita peldam! Man to ir jāiemūžina”,” vēsta komentētājs.

Komentētājs stāsta, ka, Horoksam dodoties prom, viņam uzdāvināts kalendārs, kurā bijis Rīgas panorāmas skats. Pēc neilga laika tieši šis attēls esot sācis parādīties BBC laika ziņu fonā.

Turklāt, pēc komentētāja teiktā, Rīgas attēls netiek izmantots nejauši vai ikvienā laika ziņu izlaidumā.

“Ja esat pamanījuši, tad šo bildi fonā liek tikai tad, kad UK ir kaut kādi anomālie laika apstākļi: karstums, vētra, stipras lietavas vai salna,” viņš raksta.

Ar to gan stāsts nebeidzas. Atbildot uz jautājumu, kādēļ izmantots tieši tik sens Rīgas attēls, komentētājs piedāvāja vēl vienu skaidrojumu.

“Patiesība ir diezgan prasta: BBC grafikas un Dizaina nodaļā strādā rīdzinieks kurš mācījās RTU inženierkomunikācijās. Tā kā nav minēts Ziņu izlaidumu titros, izdomāja tādā veidā Rīdziniekiem nodot sveicienu, iemūžinot Alma Mater veco korpusu un RTU ēku. Producenti piekrita,” viņš raksta.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sākumā nesapratu, kāpēc viņa tik jocīgi brauc.” Kādas “Rīgas satiksmes” šoferes rīcība aizkustina iedzīvotājus
“Daži, šķiet, sadistiski izbauda…” Autovadītāji atklāj vienu no kaitinošākajām problēmām ceļu satiksmē
VIDEO. Sabiles svētku rasistiskais gājiens sadusmojis Latvijā dzīvojošu britu: “Tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.