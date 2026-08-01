FOTO. “BBC” laika ziņās jau gadiem redzams kāds latviešiem pazīstams skats – izrādās, tas tur nonācis interesantas sakritības dēļ 0
Reizēm kāda ikdienā daudzkārt redzēta detaļa liek uzdot pavisam vienkāršu jautājumu, kāpēc tā tur vispār ir? Tieši šādu jautājumu sociālajos tīklos uzdevis Aivars Markots, kurš ievērojis, ka britu raidsabiedrības “BBC” laika ziņās jau gadiem ilgi mēdz parādīties labi pazīstams Rīgas panorāmas skats.
Attēlā aiz laika ziņu vadītāja redzama Daugava, Vecrīga un tās torņi, kā arī citas Latvijas galvaspilsētai raksturīgās ēkas. Markots atzīst, ka ilgi nav varējis saprast, kādēļ tieši Rīgas skats nonācis BBC ēterā.
“Es daudz ko nesaprotu, bet šito es totāli nesaprotu… kā var būt, ka BBC jau kādus 10 gadus savas laika ziņas ievada ar (manuprāt, visai neizteiksmīgu, bet tomēr) Rīgas panorāmas skatu,” viņš raksta.
Tiesa, jāprecizē, ka BBC nesāk katru laika ziņu izlaidumu ar Rīgas panorāmu. Šis attēls ir viens no vizuālajiem materiāliem, kas tiek izmantots laika ziņu noformējumā, un sociālo tīklu komentāros izskanējis, ka Rīgas skats parādās noteiktās situācijās.
Markots pieļāvis, ka attēla nonākšana BBC varētu būt saistīta ar kādreizējo Latvijas vēstniecības darbu Londonā. Tomēr komentāru sadaļā uzradās cilvēks, kurš apgalvo, ka zina pavisam citu un daudz personiskāku stāstu par to, kā Rīga nokļuvusi britu televīzijas ekrānos.
Kāds komentētājs raksta, ka 2009. gadā strādājis “BBC World News” Rīgas birojā. Tolaik Latvijā esot viesojies viens no BBC Lielbritānijas nodaļas vadītājiem Pīters Horoks, kurš vēlāk kļuvis par “Weather Forecast” nodaļas vadītāju.
Komentētājs stāsta, ka, Horoksam dodoties prom, viņam uzdāvināts kalendārs, kurā bijis Rīgas panorāmas skats. Pēc neilga laika tieši šis attēls esot sācis parādīties BBC laika ziņu fonā.
Turklāt, pēc komentētāja teiktā, Rīgas attēls netiek izmantots nejauši vai ikvienā laika ziņu izlaidumā.
“Ja esat pamanījuši, tad šo bildi fonā liek tikai tad, kad UK ir kaut kādi anomālie laika apstākļi: karstums, vētra, stipras lietavas vai salna,” viņš raksta.
Ar to gan stāsts nebeidzas. Atbildot uz jautājumu, kādēļ izmantots tieši tik sens Rīgas attēls, komentētājs piedāvāja vēl vienu skaidrojumu.
“Patiesība ir diezgan prasta: BBC grafikas un Dizaina nodaļā strādā rīdzinieks kurš mācījās RTU inženierkomunikācijās. Tā kā nav minēts Ziņu izlaidumu titros, izdomāja tādā veidā Rīdziniekiem nodot sveicienu, iemūžinot Alma Mater veco korpusu un RTU ēku. Producenti piekrita,” viņš raksta.
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