VIDEO. Sabiles svētku rasistiskais gājiens sadusmojis Latvijā dzīvojošu britu: “Tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām!” 0
Latvijā dzīvojošais brits, kurš sociālajos tīklos ieguvis plašāku atpazīstamību ar humoristiskiem video par Latviju un latviešiem, šoreiz pievērsies daudz nopietnākai tēmai. Jaunākajā video viņš reaģējis uz vairākiem pēdējās nedēļas laikā plašu rezonansi izraisījušiem gadījumiem, tostarp Sabiles Vīna svētku gājienu.
Video sākumā brits uzreiz brīdina, ka šoreiz ierastā humora vietā vēlas runāt par, viņaprāt, ļoti nopietnu problēmu.
“Šis būs mazliet citādi. Es vēlos runāt par kaut ko patiešām ļoti nopietnu, un tas ir rasisms. Šonedēļ Latvijā ir notikušas vairākas lietas. Lietas, kas parādījušās sociālajos tīklos. Es tās visas šeit nerādīšu, bet esmu pārliecināts, ka jūs esat redzējuši vienu vai visas no tām, un tās ir šokējušas un sadusmojušas daudzus cilvēkus, tostarp mani.”
Viņš skaidro, ka, ņemot vērā savu auditoriju sociālajos tīklos, uzskata par nepieciešamu nepārprotami paust savu nostāju.
“Un es kā cilvēks, kuram ir liela platforma, vēlējos pilnīgi skaidri paust savas domas par šo tēmu.”
Tālāk brits uzskaita trīs gadījumus, uz kuriem viņš reaģē. Viens no tiem saistīts ar Sabiles Vīna svētku gājienu, kurā uzmanību izpelnījās dalībnieku izvēlētais vizuālais tēls.
“Bija gājiens, kurā dalībnieki bija tērpušies melnos kostīmos, ar melnu grimu un izsmēja “Bolt” autovadītājus. Ir kāds vīrietis, kurš aicināja visus “pērtiķus” pamest Latviju. Un ir, manuprāt, šodien vai vakar publicēts mākslīgā intelekta veidots politisks video no galēji labējas, ekstrēmistiskas politiskās partijas Latvijā, kas būtībā aicināja uz vardarbību pret citas ādas krāsas cilvēkiem šeit, Latvijā.”
Pēc šo gadījumu uzskaitīšanas viņš savu nostāju formulē nepārprotami:
“Es nosodu visas šīs trīs lietas visstingrākajā veidā.”
Turpinājumā brits savu vēstījumu sasaista ar Latvijas vēsturi un cilvēkiem, kuri dažādos laikos cīnījušies par valsts brīvību.
“Latvijas vīrieši un sievietes, kuri pirms vairāk nekā simts gadiem cīnījās par brīvību, un Latvijas vīrieši un sievietes, kuri vēlreiz cīnījās par savu brīvību 80. gadu beigās un 90. gados – naids, pret kuru viņi cīnījās…
Viņš norāda, ka savā saturā pats stāsta par šiem cilvēkiem un viņu pieredzi, tādēļ uzskata, ka viņu reakcija uz pašreiz notiekošo būtu ļoti skarba.
“Es stāstu šo cilvēku stāstus, un domāju, ka viņiem būtu kauns un viņi būtu šokēti par to, kas pašlaik notiek.”
Vienlaikus brits īpaši uzsver, ka nevēlas šādu uzvedību attiecināt uz visu Latvijas sabiedrību. Viņaprāt, runa ir par ļoti nelielu cilvēku daļu.
“Es pilnībā apzinos, ka tā ir ļoti, ļoti maza minoritāte un ka lielākā daļa latviešu arī nosoda šādu rīcību un ir par to tikpat šokēti.”
Tālāk viņš pievēršas iespējamajai kritikai par to, kādēļ cilvēks, kurš sociālajos tīklos pazīstams galvenokārt ar humoristisku saturu, vispār iesaistās šādu jautājumu apspriešanā.
“Ja jūs domājat, ka šim puisim vajadzētu vienkārši pieturēties pie sava humora par dillēm un turēties pa gabalu no politikas, rasisms ir morālas rīcības jautājums.
Brits arī neslēpj, ka šīs nostājas dēļ ir gatavs zaudēt daļu savas auditorijas.
“Ja jums nepatīk tas, ko esmu pateicis, tagad ir īstais brīdis pārtraukt man sekot.”
Video noslēgumā viņš atgādina, ka jau kopš brīža, kad viņa sociālo tīklu kanāls kļuva populārs, publiski vairākkārt uzsvēris vēlmi savu atpazīstamību izmantot arī kam vairāk par izklaidi.
“Kad šis kanāls kļuva populārs, es vienmēr teicu – un esmu to daudzkārt teicis arī publiski –, ka vēlos ar to darīt kaut ko labu.”
Viņaprāt, šī ir viena no situācijām, kad savu auditoriju un balsi iespējams izmantot, lai runātu par jautājumiem, kurus viņš uzskata par būtiskiem.
“Un, manuprāt, šis ir labs piemērs tam, kā līdzās priekam, humoram, stāstiem par Latviju un tamlīdzīgām lietām es varu izmantot savu balsi, lai kaut nelielā veidā padarītu Latviju mazliet labāku un arī pasauli labāku.”
🇬🇧 Brits, kurš pārcēlās uz Latviju: jūs latvieši esat rasistu tauta!
Brits aicina latviešus mācīties no Lielbritānijas kā veidot attiecības ar migrantiem.
Brit ieradās Latvijā, lai te audzētu tomātus mazdārziņā un līdz šim runāja par dārzkopības jautājumiem. pic.twitter.com/Cj344zrA2K
— VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@VPPzinas) July 31, 2026
Pēc saceltā trača organizatori publiski atvainojušies. “Sabiles Vīna svētku teatralizētais gājiens ir ilggadēja tradīcija, kuras pamatā ir humors, pašironija un radoša izvēlētās tēmas interpretācija. Gājiena dalībnieki ar humoru apspēlē dažādas sadzīviskas situācijas, profesijas, sabiedrībā aktuālus notikumus un stereotipus, nereti pasmejoties gan par sevi, gan citiem.
Atvainojamies ikvienam, kuru gājienā attēlotais aizvainoja, jo tāds nekādā gadījumā nebija nolūks.
Organizatoru mērķis nav veicināt diskrimināciju vai neiecietību pret kādu sabiedrības grupu, tāpēc izvērtēsim nepieciešamību turpmāk skaidrāk definēt gājiena principus un vērtības. Sabilei ir svarīgi saglabāt svētku tradīciju tā, lai tā būtu vienlaikus radoša, asprātīga un cieņpilna pret ikvienu,” teikt Sabiles kultūras nama “Facebook” publikācijā.
Situāciju komentē Jānis Rimicāns, “Bolt Food” vadītājs Latvijā un SIA “Bolt Services LV” valdes loceklis: “Bolt Food” zīmola izmantošana šajā kontekstā netika saskaņota ar “Bolt” un nekādā veidā neatspoguļo mūsu vērtības un nepārstāv uzņēmuma nostāju. “Bolt” neatbalsta un nepieļauj nekāda veida diskrimināciju vai rasismu. Mēs neatbalstām mūsu nosaukuma, logo vai citu zīmola elementu izmantošanu saistībā ar diskriminējošu, rasistisku vai citādi aizskarošu saturu.
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