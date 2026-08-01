FOTO. “Krievijas terors nesaudzē nevienu!” Masveida triecienā Kijivai cietusi arī Lietuvas vēstniecība 0
Naktī uz sestdienu Krievija īstenojusi plašu raķešu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka – raķetes eksplodējušas vien dažu metru attālumā. Par laimi, vēstniecības darbinieki nav cietuši.
Par notikušo sociālajā tīklā “X” paziņojis Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.
“Pagājušajā naktī Krievijas uzbrukumā Kijivai cieta arī Lietuvas vēstniecība. Raķetes eksplodēja dažu metru attālumā no vēstniecības. Par laimi, vēstniecības darbinieki nav cietuši,” raksta Budris.
Raķete nokritusi pavisam netālu no vēstniecības žoga
Lietuvas ārlietu ministra preses pārstāve Krstīna Beļikova atklāja plašākas detaļas par vēstniecībai nodarītajiem postījumiem.
Pēc viņas teiktā, sprādziena rezultātā izsisti vairāki logi, bojāts ēkas jumts un uz tā izvietotie saules kolektori. Arī vēstniecības pagalmā pēc uzbrukuma palikušas atlūzas.
“Raķete nokrita pavisam tuvu žogam. Izsisti vairāki logi, bojāts jumts un tā esošie saules kolektori. Pagalmā ir daudz atlūzu un izārdītas zemes. Nodarītie zaudējumi vēl tiek izvērtēti. Darbinieki nav cietuši,” sacīja Beļikova.
Pēc notikušā sestdien uz Lietuvas Ārlietu ministriju izsaukts Krievijas pārstāvis.
Budris, komentējot kārtējo plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai, pauda pārliecību, ka notikušais neliecina par Maskavas vēlmi panākt mieru vai sākt sarunas.
“Nav nekādu signālu, kas liecinātu par vēlmi panākt mieru vai sākt sarunas. Kremļa mērķis paliek nemainīgs – iznīcināšana, nāve un iebiedēšana. Atbildei jābūt skaidrai – jāpalielina spiediens uz Krieviju ar stingrākām sankcijām un jāstiprina atbalsts Ukrainai,” rakstīja Lietuvas ārlietu ministrs.
Nausēda: Krievija teroram nav robežu
Uz notikušo reaģējis arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš nosodīja Krievijas raķešu uzbrukumu Ukrainai un uzsvēra, ka vairāki lādiņi nokrituši Lietuvas vēstniecības tuvumā.
“Tomēr tas mums atgādina, ka Krievijas teroram nav robežu un Ukraina aizstāv ne tikai savus cilvēkus, bet arī nodrošina visas Eiropas drošību,” rakstīja Nausēda.
Lietuvas prezidents atkārtoti aicināja sabiedrotos palielināt Ukrainai sniegto palīdzību, īpaši stiprinot valsts pretgaisa aizsardzības spējas.
“Lietuva stingri atbalsta prezidentu Volodimiru Zelenski un Ukrainas tautu un aicina sabiedrotos stiprināt atbalstu, nodrošinot vairāk modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu dzīvību glābšanai. Ukrainai ir jānodrošina līdzekļi, ar kuriem tā varētu aizsargāt savas debesis, cilvēkus un mūsu visu brīvību,” paziņoja Nausēda.
Uz vēstniecības ēkai nodarītajiem postījumiem reaģējis arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš uzsvēra, ka Krievijas uzbrukumi nesaudzē arī diplomātiskās pārstāvniecības.
Viņš arī norādīja, ka Ukraina ir gatava sniegt Lietuvai visu nepieciešamo palīdzību.
“Paužam solidaritāti Lietuvai, manam kolēģim Ķēstutim Budrim, vēstniecei Ingai Toločkienei un visiem mūsu draugiem Lietuvas Ārlietu ministrijā. Esam gatavi sniegt jebkādu nepieciešamo palīdzību. Pateicamies mūsu sabiedrotajiem no Lietuvas par drosmi un par to, ka esat kopā ar mums vissmagākajos brīžos,” paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs.
Plašajā uzbrukumā Kijivai ir bojāgājušie
Krievijas nakts uzbrukums Kijivai bijis plašs un prasījis cilvēku dzīvības. Saskaņā ar Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienesta sniegto informāciju bojā gājuši deviņi cilvēki, bet vēl vismaz 23 guvuši ievainojumus. Ugunsgrēki un ēku postījumi konstatēti piecos Ukrainas galvaspilsētas rajonos.
Solomjanskas rajonā gājuši bojā divi cilvēki, bet astoņi ievainoti, tostarp divi bērni. Vienā no trieciena vietām daļēji sagrauta piecstāvu dzīvojamā ēka un izcēlies ugunsgrēks. Citviet aizdegušās automašīnas stāvlaukumā. Glābēji no ēku augšējiem stāviem evakuējuši 35 cilvēkus.
Sevišķi smagas sekas bijušas Darnicas rajonā, kur gājuši bojā septiņi cilvēki un vēl 14 ievainoti, tostarp divi bērni. Tur postījumi un ugunsgrēki konstatēti vairākās vietās, tostarp administratīvā un nedzīvojamā ēkā. Kādā parkā pēc trieciena izveidojies krāteris.
Ševčenkivskas rajonā aizdegusies nedzīvojamā ēka un vairāki neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi. Ugunsgrēks izcēlies arī kinostudijas teritorijā. Viens cilvēks guvis ievainojumus.
Dņipro rajonā daļēji sagrauts veikals, savukārt Pečerskas rajonā bojātas četras privātmājas un saimniecības ēkas.