Foto: Ekrānuzņēmums no X @BudrysKestutis

FOTO. “Krievijas terors nesaudzē nevienu!” Masveida triecienā Kijivai cietusi arī Lietuvas vēstniecība 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:23, 1. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Naktī uz sestdienu Krievija īstenojusi plašu raķešu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Triecienos cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka – raķetes eksplodējušas vien dažu metru attālumā. Par laimi, vēstniecības darbinieki nav cietuši.

Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties
Zinātnieki piecus gadus vēroja zemi zem saules paneļiem: redzētais bija negaidīts
Kokteilis
Daudzi par šiem riskiem pat nenojauš – lūk, kas notiek ar organismu, ja nodarbojaties ar seksu katru dienu 16
Lasīt citas ziņas

Par notikušo sociālajā tīklā “X” paziņojis Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.

“Pagājušajā naktī Krievijas uzbrukumā Kijivai cieta arī Lietuvas vēstniecība. Raķetes eksplodēja dažu metru attālumā no vēstniecības. Par laimi, vēstniecības darbinieki nav cietuši,” raksta Budris.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Tūkstošiem cilvēku, ugunis un pasaules līmeņa zvaigznes – Liepājā aizvadīta pirmā “Summer Sound” diena
“Varam paņemt praktiski visu, ko vēlamies,” Tramps izsakās par noslēgto vienošanos ar Ukrainu
Pircēji noskaidrojuši, kāpēc daudzviet veikalos “Depo” dzirdama skaņa, kas “dur ausīs”

Raķete nokritusi pavisam netālu no vēstniecības žoga

Lietuvas ārlietu ministra preses pārstāve Krstīna Beļikova atklāja plašākas detaļas par vēstniecībai nodarītajiem postījumiem.

Pēc viņas teiktā, sprādziena rezultātā izsisti vairāki logi, bojāts ēkas jumts un uz tā izvietotie saules kolektori. Arī vēstniecības pagalmā pēc uzbrukuma palikušas atlūzas.

“Raķete nokrita pavisam tuvu žogam. Izsisti vairāki logi, bojāts jumts un tā esošie saules kolektori. Pagalmā ir daudz atlūzu un izārdītas zemes. Nodarītie zaudējumi vēl tiek izvērtēti. Darbinieki nav cietuši,” sacīja Beļikova.

Pēc notikušā sestdien uz Lietuvas Ārlietu ministriju izsaukts Krievijas pārstāvis.

“Šodien uz Ārlietu ministriju ir izsaukts Krievijas pārstāvis, viņam tiks iesniegta nota,” norādīja Beļikova.

Budris, komentējot kārtējo plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai, pauda pārliecību, ka notikušais neliecina par Maskavas vēlmi panākt mieru vai sākt sarunas.

“Nav nekādu signālu, kas liecinātu par vēlmi panākt mieru vai sākt sarunas. Kremļa mērķis paliek nemainīgs – iznīcināšana, nāve un iebiedēšana. Atbildei jābūt skaidrai – jāpalielina spiediens uz Krieviju ar stingrākām sankcijām un jāstiprina atbalsts Ukrainai,” rakstīja Lietuvas ārlietu ministrs.

Nausēda: Krievija teroram nav robežu

Uz notikušo reaģējis arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš nosodīja Krievijas raķešu uzbrukumu Ukrainai un uzsvēra, ka vairāki lādiņi nokrituši Lietuvas vēstniecības tuvumā.

“Tomēr tas mums atgādina, ka Krievijas teroram nav robežu un Ukraina aizstāv ne tikai savus cilvēkus, bet arī nodrošina visas Eiropas drošību,” rakstīja Nausēda.

Lietuvas prezidents atkārtoti aicināja sabiedrotos palielināt Ukrainai sniegto palīdzību, īpaši stiprinot valsts pretgaisa aizsardzības spējas.

“Lietuva stingri atbalsta prezidentu Volodimiru Zelenski un Ukrainas tautu un aicina sabiedrotos stiprināt atbalstu, nodrošinot vairāk modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu dzīvību glābšanai. Ukrainai ir jānodrošina līdzekļi, ar kuriem tā varētu aizsargāt savas debesis, cilvēkus un mūsu visu brīvību,” paziņoja Nausēda.

Uz vēstniecības ēkai nodarītajiem postījumiem reaģējis arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš uzsvēra, ka Krievijas uzbrukumi nesaudzē arī diplomātiskās pārstāvniecības.

“Krievijas terors nesaudzē nevienu un neievēro nekādas starptautiskās normas, tostarp Vīnes konvenciju. Teroru var apturēt tikai ar spēku un atbilstošām aizsardzības spējām,” rakstīja Sibiha.

Viņš arī norādīja, ka Ukraina ir gatava sniegt Lietuvai visu nepieciešamo palīdzību.

“Paužam solidaritāti Lietuvai, manam kolēģim Ķēstutim Budrim, vēstniecei Ingai Toločkienei un visiem mūsu draugiem Lietuvas Ārlietu ministrijā. Esam gatavi sniegt jebkādu nepieciešamo palīdzību. Pateicamies mūsu sabiedrotajiem no Lietuvas par drosmi un par to, ka esat kopā ar mums vissmagākajos brīžos,” paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs.

Plašajā uzbrukumā Kijivai ir bojāgājušie

Krievijas nakts uzbrukums Kijivai bijis plašs un prasījis cilvēku dzīvības. Saskaņā ar Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienesta sniegto informāciju bojā gājuši deviņi cilvēki, bet vēl vismaz 23 guvuši ievainojumus. Ugunsgrēki un ēku postījumi konstatēti piecos Ukrainas galvaspilsētas rajonos.

Solomjanskas rajonā gājuši bojā divi cilvēki, bet astoņi ievainoti, tostarp divi bērni. Vienā no trieciena vietām daļēji sagrauta piecstāvu dzīvojamā ēka un izcēlies ugunsgrēks. Citviet aizdegušās automašīnas stāvlaukumā. Glābēji no ēku augšējiem stāviem evakuējuši 35 cilvēkus.

Sevišķi smagas sekas bijušas Darnicas rajonā, kur gājuši bojā septiņi cilvēki un vēl 14 ievainoti, tostarp divi bērni. Tur postījumi un ugunsgrēki konstatēti vairākās vietās, tostarp administratīvā un nedzīvojamā ēkā. Kādā parkā pēc trieciena izveidojies krāteris.

Ševčenkivskas rajonā aizdegusies nedzīvojamā ēka un vairāki neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi. Ugunsgrēks izcēlies arī kinostudijas teritorijā. Viens cilvēks guvis ievainojumus.

Dņipro rajonā daļēji sagrauts veikals, savukārt Pečerskas rajonā bojātas četras privātmājas un saimniecības ēkas.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Varam paņemt praktiski visu, ko vēlamies,” Tramps izsakās par noslēgto vienošanos ar Ukrainu
TV24
Slaidiņš par Putina jaunākajiem izteikumiem: “Imperiālo muļķību hīts”
“Vācieties prom!” Polijas ārlietu ministrs nosauc vienīgo valsti, kas spētu nekavējoties piespiest Putinu izbeigt karu Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.