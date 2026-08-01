“Tā ir uzsildīta veca zupa.” Slaidiņš skaidro Kremļa propagandas formulu 0

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LA.LV
15:29, 1. augusts 2026
Viedokļi

Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizēja Kremļa propagandas pamatprincipus un norādīja, ka Krievijas retorika par Ukrainu jau vairākus gadus saglabājas nemainīga.

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Slaidiņš skaidroja, ka Kremļa vēstījums balstās uz trim galvenajiem elementiem. Pirmais paredz Ukrainu attēlot nevis kā vienotu un pilnvērtīgu valsti, bet gan kā mākslīgi izveidotu teritoriju. Otrs propagandas virziens ir mēģinājums atbildību par Krievijas izvērsto karu novelt uz Ukrainu un Rietumvalstīm, radot iespaidu, ka tieši tās apdraud Krieviju.

Trešais elements, pēc viņa teiktā, ir Ukrainas valstiskuma un nacionālās identitātes noliegšana, aizstājot to ar ideju par vienotu krievu tautu. Slaidiņš uzsvēra, ka šāds naratīvs nav radies pēdējos gados, bet tiek izmantots jau ilgstoši.

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Viņš atgādināja, ka līdzīgas idejas izklāstītas Krievijas prezidenta Vladimira Putina 2021. gada rakstā par krievu un ukraiņu vēsturisko vienotību, kā arī 2022. gada 21. februāra uzrunā un citās turpmākajās runās. Tajās konsekventi pausta doma, ka Ukrainas identitāte esot mākslīgi radīta, valstiskums – vēsturiska kļūda, bet valsts teritorija veidojusies citu lielvaru pieņemto lēmumu rezultātā.

Slaidiņš secināja, ka arī pašreizējie Kremļa paziņojumi pēc būtības nesatur neko jaunu. Viņa vērtējumā tiek atkārtoti iepriekš formulētie vēstījumi, tos pielāgojot aktuālajai situācijai, tādējādi turpinot attīstīt Krievijas impērisko ideoloģiju.

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