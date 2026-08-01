Šonedēļ puse Latvijas noskuva galvu, uzvilka uzvalku un apraudājās. Sen nebija manīta viena tēma, kas pāršalca visus soctīklus, vismaz manā burbulī. Cilvēki publicēja smieklīgus video, sūdzējās par atcelto koncertu, uzdeva jautājumus, bet beigās patiesībā pārsteidza.
@gromuls Amm! A ko tagad? 😭 #rīga #latvija #pitbull #dale #mrworldwide ♬ original sound – Gromuls
Tā vietā, lai sēras pāraugtu dusmās, fani koncerta dienā tomēr devās uz Mežaparka estrādi, parādot citiem savus tērpus, skaļi klausījās Pitbull hitus un baudīja viens otra kompāniju.
Uzmeta aci ierobežotajai skatuvei, kas bēdīgi lēnām tika demontēta un devās tālāk uz “Angāru” un “Kimmel” kvartālu, kur, kā vēsta simtiem publicēto video socālajos tīklos, uzrīkoja vērienīgu Pitbull ballīti, sarūgtinātos fanus neatstājot vienu bēdā.
@evitaj.ej 🧑🏼🦲POV: In Riga, we know how to party even when everything is going wrong. . . . #pitbull #pitbullriga #kimmelkvartāls #kimmel #rigalatvija ♬ original sound – EvitaJ. 🙋🏼♀️
Policija gan koncerta dienā izziņoja, ka pulcēšanās ir kategoriski aizliegta, Mežaparka apkārtnē un Rīgas centrā patrulēja vairākas ekipāžas gatavas dulliem ballētājiem, bet Pitbull fani likumsargus pārsteidza – jā, daži desmiti atnāca, jā, paklausījās mūziku, uzņēma kādu video un pēc 40 minūtēm jau devās prom no Mežaparka (visdrīzāk uz Kimmel kvartālu vai “Sinners” bāru). Lūk, šādi ir publiski jāsēro.
Vēlos uzteikt uzņēmējus, kuri laicīgi noreaģēja un koncerta apmeklētājiem piedāvāja citas atpūtas iespējas atceltā koncerta vakarā, kā arī priecājos par organizatoru ideju ļaut ar Pitbull koncerta biļetēm doties uz Kalvina Harisa koncertu. Lūk, tā ir jānokārto necerētas ķibeles!
Pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram, par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā.
Koncerta rīkotāju pārstāvis gan piebilda, ka viņa pārstāvētā kompānija pasākumu organizēja sadarbībā ar ārzemju partneriem un neviens no iesaistītajiem šajā biznesā nav pirmo dienu, līdz ar to neesot bažu, ka situācija tiks atrisināta bez paliekošām smagām sekām.
Amerikāņu repera “Pitbull” atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “Rīta panorāma” paziņoja abu pasākumu rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Pēc tā, cik daudz dažādu pasākumu mēs protam pārvērst katastrofās – youtuberi ar eksprezidentiem lēkāja pa Brīvības pieminekli, Raimonda Paula slavināšanas koncerts pārvēršas apvainojumu un teju tiesāšanās maratonā, tad Pitbull nenotikušais koncerts tika pārvērsts ballītē un iespējā apmeklēt citu koncertu, lai sāpe mazāka. Bravo! Sanāk, ka patiesībā visu ballīti garām palaida nevis latvieši, bet pats Pitbull!