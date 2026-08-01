FOTO: LETA

Pircēji noskaidrojuši, kāpēc daudzviet veikalos “Depo” dzirdama skaņa, kas “dur ausīs” 0

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LA.LV
10:27, 1. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Vai, iepērkoties veikalā, jums kādreiz gadījies sadzirdēt augstu, nepatīkamu skaņu, kamēr blakus esošie cilvēki, šķiet, to nemaz nepamana? Izrādās, šādu pieredzi piedzīvojuši vairāki veikalu “Depo” apmeklētāji, un kāda sociālo tīklu lietotāja pēc vairāku gadu neziņas beidzot noskaidrojusi, no kurienes šī skaņa rodas.

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Kāda sieviete sociālajos tīklos dalījusies ar savu atklājumu, norādot, ka gadiem nav varējusi saprast, kāpēc, atrodoties pie atsevišķiem plauktiem “Depo” veikalā, dzirdama nepatīkama, ausīs duroša skaņa.

“Atrisināju vienu mistēriju. Vairākus gadus nevarēju saprast, kāpēc tuvākajā depo pie vieniem plauktiem dzirdamas nepatīkamas skaņas, kas dur ausīs,” viņa raksta.

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Sākotnēji sievietei nav bijis skaidrs, kas īsti rada nepatīkamo troksni. Atbildi viņa atradusi pēc nesena Bauskas pils apmeklējuma.

“Salīdzinoši nesen biju Bauskas pilī, kur arī dažās vietās bija tādas skaņas, tikai daudz stiprākas. Tādas, ka nācās ausis spiest ciet, jo galva sāka sāpēt. Ievēroju aparātiņus, kas to rada. Izrādās – ultraskaņas putnu atbaidītājs,” skaidro sieviete.

Pēc šī atklājuma viņa nolēmusi rūpīgāk apskatīt arī vietu “Depo”, kur iepriekš vairākkārt dzirdējusi kaitinošo skaņu. “Beidzot depo izpētīju to plauktu (kur rieksti, maize u.tml.) apkārtni un atradu šo spīdzināšanas ierīci,” viņa raksta.

Izrādās, līdzīgu skaņu veikalos ievērojuši arī citi cilvēki. Interesanti, ka vairāki komentētāji norāda, ka citi cilvēki, ar kuriem viņi kopā atradušies veikalā, šo skaņu nemaz nav dzirdējuši.

“Paldies, paldies par šo ierakstu! Beidzot ir skaidrs, ka man nerēgojas tā skaņa, kuru nevaru izturēt,” raksta kāda komentētāja.

Ieraksta autore atbild, ka sākotnēji arī pati šaubījusies par dzirdēto, jo neesot bijis saprotams, no kurienes skaņa nāk. “Man sākumā arī likās, ka rēgojas, jo absolūti nebija ne jausmas, kas to skaņu rada. Tad domāju, ka varbūt kaut kādas lampas (dažas spuldzes mēdz būt trokšņainas), bet tur visur klusie LED. Tad man vairs nebija ideju, tikai vēlme tikt ātrāk no tās zonas prom.”

Viņa arī piebilst, ka, pēc viņas atrastās informācijas, lielākoties pieaugušie šādu skaņu nedzirdot, un piebilst: “Iespējams, esam īpašas!”

Vēl kāda komentētāja atklāj, ka līdzīga pieredze viņai regulāri ir “Depo” veikalā Krasta ielā: “Jā, paldies! Man tā besī, taču man puisis viņu nedzird. Krasta ielas “Depo” pa vidu pie končām vienmēr tā griež ausīs ka slikti paliek, bet manējais nesaprot par ko es tur vaidu.”

Ar līdzīgu pieredzi dalās vēl kāda sieviete: “Man tiešām šķita, ka es esmu sajukusi prātā to dzirdot, reāli, ausis sāp. Un neviens cits no apkārtējiem to skaņu nedzird! Mistērija atrisināta!”

Komentāros atrodami arī cilvēki, kuri atzīst, ka pārtikas nodaļā cenšas uzturēties pēc iespējas īsāku laiku tieši nepatīkamās skaņas dēļ. “Es vienmēr “Depo” pārtikas sadaļā esmu minūti un ārā no turienes. Ļoti nepatīk tā skaņa,” raksta kāda apmeklētāja.

Tikmēr citi par pircējas atklājumu pajoko. “Ak tad tāpēc tie putni kuri iekš depo ielidojuši nekad uz pārtikas sadaļu nelido,” raksta kāds komentētājs.

Sociālo tīklu ieraksts tādējādi palīdzējis atrisināt nelielu “mistēriju” ne tikai tā autorei. Spriežot pēc komentāriem, nepatīkamo skaņu veikalos bija ievērojuši vairāki cilvēki, taču līdz šim daļai no viņiem nebija ne jausmas, kas to varētu radīt.

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