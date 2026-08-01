“Ja “airBaltic” aizies, tas būs iekritiens uz daudziem gadiem.” Linkaits skaidro, kāpēc tas būtu smags trieciens Latvijai 0
Jau gadiem Rīgas lidosta attīstīta, balstoties uz “airBaltic” tranzīta modeli. Tāpēc, ja nacionālā aviokompānija kādreiz pārtrauktu darbu vai būtiski samazinātu savu klātbūtni, sekas izjustu ne tikai pasažieri. TV24 raidījumā “Naudas cena” bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits skaidroja, ka tas būtu smags trieciens gan Rīgas lidostai, gan Latvijas savienojamībai ar pasauli.
Linkaits atgādina, ka Rīgas lidosta gadiem ilgi attīstīta tieši tā, lai atbilstu “airBaltic” biznesa modelim. Visa infrastruktūra, arī bagāžas apstrādes sistēma, veidota tā, lai pasažieri varētu ātri pārsēsties no viena reisa uz citu. Pēc viņa teiktā, šādas iespējas neesot ne Viļņā, ne Tallinā.
Tomēr, viņaprāt, jau tagad redzams, ka “airBaltic” darbības sašaurināšanās atstāj ietekmi uz Rīgas lidostu. Pasažieru skaits vairs nesasniedz iepriekš plānotos apjomus, un izaugsme nav tik strauja kā kaimiņvalstu lidostās.
“Ja “airBaltic” aiziet, tad tas ir tāds iekritiens uz daudziem gadiem,” uzsver bijušais satiksmes ministrs.
Viņš pieļauj, ka Rīgā arī turpmāk lidos lielās aviokompānijas un zemo cenu pārvadātāji, nodrošinot populārākos maršrutus. Taču ar to vien nepietiktu, lai pilnvērtīgi aizstātu “airBaltic” lomu.
Linkaits atgādina Covid-19 laiku, kad “airBaltic” lidojumu apturēšana ietekmēja ne tikai pasažieru pārvadājumus. Pēc viņa teiktā, sabiedrība bieži pamana tikai reisus un pasažierus, taču tikpat svarīga ir arī gaisa kravu pārvadājumu daļa, kurā nacionālajai aviokompānijai ir būtiska nozīme.
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