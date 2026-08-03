Bokseris Kristaps Zutis aicina boikotēt Bolt un Wolt: “Mēs nevaram par viņiem jokot, mēs varam vismaz nebarot viņus!” 0
Bokseris Kristaps Zutis sociālajos tīklos izraisījis plašākas diskusijas, publiski aicinot iedzīvotājus atteikties no ēdienu piegādes “Bolt” un “Wolt” izmantošanas. Savu aicinājumu viņš saistījis ar sociālajos tīklos izplatītu ierakstu par ārvalstu studentu drošību Rīgā.
Zutis platformā “X” dalījies ar citas lietotājas publicētu ekrānuzņēmumu, kurā redzama ziņa no kādas “WhatsApp” sarakstes. Tajā ārvalstu studenti tiek aicināti būt piesardzīgiem, turēties kopā un pēc iespējas nepārvietoties vienatnē.
Angļu valodā publicētajā vēstījumā apgalvots, ka vairāki ārvalstu studenti Rīgā esot saskārušies ar rasistisku aizskaršanu, uzmākšanos un aplaupīšanu, īpaši strādājot ēdienu piegādes jomā.
“Es ceru, ka jums visiem klājas labi. Kā daudzi no jums zina, pašreizējā situācija Rīgā rada bažas. Daudzi ārvalstu studenti ir ziņojuši, ka saskārušies ar rasistisku aizskaršanu, uzmākšanos un aplaupīšanu, īpaši strādājot ēdienu piegādes darbus,” teikts ekrānuzņēmumā redzamajā ziņā.
Tās autors aicina ārvalstu studentus rūpēties citam par citu un izvairīties no pārvietošanās vienatnē, kad vien tas iespējams. Tāpat pausts aicinājums kopīgi pievērst uzmanību problēmai un mudināt atbildīgās iestādes rīkoties.
Reaģējot uz šo ierakstu, Zutis nācis klajā ar savu aicinājumu.
“Es aicinu pretoties mūsu zemes atdošanai moriem un izdzēst bolt un wolt aplikācijas! Mēs nevaram par viņiem jokot, mēs nedrīkstam prasīt cienīt mūsu kultūru, mēs varam vismaz nebarot viņus,” raksta bokseris.
Zutis tātad aicina savus sekotājus pārtraukt izmantot abas platformas, tomēr viņa ierakstā paustais izraisījis atšķirīgus viedokļus. Daļa komentētāju dalījušies pieredzē par to, cik bieži paši izmanto ēdienu piegādes pakalpojumus, bet citi iebilduši pret šādu nostāju.
Kāds komentētājs vaicājis, kādu alternatīvu Zutis ieteiktu taksometru pakalpojumiem, uz ko bokseris atbildējis: “Bolt food un bolt drive ir 2 aplikācijas”.
Vēl kāda sociālā tīkla lietotāja raksta, ka nesaprot plašo ēdienu piegādes pakalpojumu izmantošanu Latvijā. Viņa norāda, ka pati dzīvo ārvalstīs, kur, pēc viņas pieredzes, šāds paradums neesot tik izplatīts, izņemot picu pasūtīšanu.
Savukārt cits komentētājs norāda, ka ārvalstu studenti Latvijā ne tikai studē, bet arī strādā, maksā nodokļus, īrē mājokļus un tērē naudu dažādiem pakalpojumiem.
Diskusijā izskanējuši arī komentāri no cilvēkiem, kuri apgalvo, ka “Wolt” vai “Bolt” ēdienu piegādes pakalpojumus jau ilgāku laiku neizmanto. Kāds lietotājs norāda, ka ēdienu pasūta vien izņēmuma gadījumos un, ja iespējams, izvēlas tam doties pakaļ pats. Cits raksta, ka priekšroku dod ēstuvēm, kurām ir sava piegāde, vai ēdiena gatavošanai mājās.
Vēl kāds komentētājs norādījis, ka “Bolt” izmanto tikai taksometra izsaukšanai, piebilstot, ka līdz šim ar nepatīkamiem incidentiem neesot saskāries.
Es aicinu pretoties mūsu zemes atdošanai moriem un izdzēst bolt un wolt aplikācijas ! Mēs nevaram par viņiem jokot, mēs nedrīkstam prasīt cienīt mūsu kultūru, mēs varam vismaz nebarot viņus. https://t.co/JB4LcqwWiV
— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) August 2, 2026