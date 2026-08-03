Apdzīšana – bīstamākais manevrs ceļu satiksmē; eksperta padomi, kā neizraisīt frontālas sadursmes risku 0
Priekšā braucošā transportlīdzekļa apdzīšana, kas prasa iebraukt pretējā braukšanas joslā, ir bīstamākais manevrs ceļu satiksmē. Jaunākajā TV24 raidījumā “Cilvēks. Ceļš. Drošība” drošas braukšanas eksperts Jānis Vanks atgādina, kas jāņem vērā, ja autovadītājs ir nolēmis veikt apdzīšanas manevru, kā to darīt droši un ko iesākt, ja apdzīšana ir uzsākta, bet šoferis secina, ka to droši pabeigt var neizdoties.
“Pat galvenais pie apdzīšanas manevra, īpaši ārpus apdzīvotām vietām, kur lielāks ātrums, izvērtēt, vai tiešām tā apdzīšana ir vajadzīga,” kā svarīgāko noteikumu norāda J. Vanks, “jo biežie vien tas ieguvums pret risku, kas tiek uzņemts tajā brīdī ir absolūti neadekvāts.” Apdzīšanas manevra izpildi ietekmē daudzi faktori – no autovadītāja garastāvokļa un automašīnas tehniskā stāvokļa līdz ceļa kvalitātei un arī piebraucamajiem ceļiem.
Piebraucamajiem ceļiem jāvelta īpaša uzmanība, ja autovadītājs pārvietojas pa ceļu, ko labi neapzīst – no tiem pretējā joslā var negaidīti izbraukt cits transporta līdzeklis, kas var izraisīt smagu sadursmi. Kā vienu no padomiem šādās situācijā eksperts iesaka regulāri uz sekundi ieskatīties savā navigācijā iekārtā, kad esi ceļā. Tās parasti jau atrodas automašīnās vai vadītāju telefonos. Navigācijas kartē redzami arī tuvumā esošie piebraucamie ceļi, kas var ļaut izdarīt secinājumus, vai apdzīšana šajā ceļa posmā var būt droša bez negaidītiem pārsteigumiem.
Bet, ko iesākt, ja autovadītājs ir iesācis apdzīšanas manevru, bet saprot, ka droši to pabeigt nebūs iespējams? “Prātīgākais variants tajā brīdī ir samazināt ātrumu un mēģināt atgriezties savā joslā atpakaļ, jo kustība pret tiem, kuri ir aiz tevis ātruma ziņā atšķirība nav liela, līdz ar to viņi var noreaģēt uz tavu manevru, bet pretībraucošajam ar tevi ir lielāka ātruma atšķirība. Ja tu tomēr mēģināsi pabeigt manevru un nāc kādam priekšā, tad ne vienmēr var izdomāt, kurš brauks pa kreisi, kurš pa labi. Tā arī rodas frontālās sadursmes, abi grib glābties, bet abi pagriežas uz vienu pusi, piemēram,” norāda J. Vanks. Atgriežoties savā joslā, protams, jāņem arī vērā, vai vieta, kur pirms brīža bija automašīna, vēl ir brīva un vai sabremzēšanās neradīs bīstamu situāciju autovadītājiem aizmugurē.
Skaties raidījumu “Cilvēks. Ceļš. Drošība” katru otro trešdienas vakaru pl. 20:30 TV24 ēterā. Nākamais raidījums 12. augustā!