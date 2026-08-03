“Viņi lielījās, ka ved aizdomās turētos uz mežu un liek rakt sev bedri.” Linuža atminas policijas akadēmijas laiku stāstus 0

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LA.LV
11:47, 3. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Diskusijās par pēdējā laika skaļajiem incidentiem Valsts policijā arvien biežāk izskan jautājums ne tikai par atalgojumu, bet arī par policistu psiholoģisko sagatavotību un profesionālo kultūru. TV24 raidījumā “Preses klubs” žurnāliste, mediju uzņēmēja un bijusī laikraksta “Ludzas Zeme” galvenā redaktore Laima Linuža dalījās ar personīgu atmiņu no jaunības, kas, viņasprāt, spilgti raksturo problēmu, par kuru tiek runāts jau daudzus gadus.

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Linuža uzsvēra, ka policistu atalgojums Latvijā joprojām ir nepietiekams un šis jautājums ir jārisina. “Policijas algas tiešām ir pazemojošas, viņas ir mazas. Tas ir jautājums, kas ir jāatrisina,” viņa sacīja.

Vienlaikus žurnāliste uzsvēra, ka lielākam atalgojumam jāiet roku rokā ar augstāku atbildību.

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Viņa atcerējās, ka aptuveni 20 gadu vecumā draudzējusies ar puišu kompāniju no Policijas akadēmijas. Pēc Linužas stāstītā, jaunieši savā starpā mēdza lielīties ar to, kā izklaidējušies, aizturot aizdomīgas personas.

“Puiši lielījās, kā viņi noķer kaut kādus aizdomīgus tipus, ved uz mežu, dod lāpstas un liek rakt it kā sev bedri. Protams, vēlāk viņus nenošauj, bet, kā saka, kāds apčurājas, kāds noģībst,” viņa stāstīja.

Linuža uzsvēra, ka šo stāstu min nevis tādēļ, lai vērtētu visu policiju, bet gan lai pievērstu uzmanību psiholoģiskajai pusei, kas šajā profesijā ir īpaši nozīmīga.

“Piedodiet, šīs psiholoģiskās policistu problēmas ir visā pasaulē zināmas,” viņa sacīja.

Kā piemēru viņa minēja Amerikas Savienotās Valstis, kur daudzviet policistiem regulāri tiek nodrošināts psiholoģiskais atbalsts un darbs ar psihologiem ir neatņemama dienesta sastāvdaļa.

“Amerikā faktiski obligātā kārtā policisti tiek sūtīti pie psihologa, un viņiem ir ar sevi jāstrādā. Nezinu, kā ir Latvijā,” piebilda Linuža.

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