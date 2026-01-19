Nekas vēl nav beidzies. Notiesātas trīs sievietes par Covid-19 sertifikātu viltošanu 0
Rīgas apgabaltiesa piespriedusi sabiedriskos darbus trim sievietēm par Covid-19 vakcinācijas sertifikātu viltošanu.
Ar apelācijas instances tiesas spriedumu ir grozīta noziedzīgo nodarījumu kvalifikācija un samazināts pirmās instances tiesā piespriestais sods, aģentūru LETA informēja tiesā.
Apsūdzētajai, kura izdarīja noziedzīgos nodarījumus un uzkūdīja uz to veikšanu arī divas līdzdalībnieces, tiesa piesprieda sabiedrisko darbu uz 170 stundām. Pretēji pirmās instances tiesai, kura apsūdzēto attaisnoja, apgabaltiesa viņu atzina par vainīgu arī apzinātā nepatiesas informācijas ievadīšanā ārstniecības iestādes iekšējai lietošanai paredzētā informācijas sistēmā, kas automātiski tiek pārsūtīta uz e-veselības sistēmu, un par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem viņai piemēroja probācijas uzraudzību uz trim gadiem un sešiem mēnešiem.
Tiesa atzina, ka otra apsūdzētā uzkūdīja izdarīt noziedzīgos nodarījumus un tos atbalstīja, tāpēc viņai piespriests sabiedriskais darbs uz 200 stundām.
Savukārt trešā apsūdzētā, kura atbalstīja noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, sodīta ar sabiedrisko darbu uz 270 stundām.
Galīgais sods noteikts pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot šīm divām apsūdzētajām apgabaltiesā noteiktos sodus ar pirmās instances tiesā piespriestajiem daļā, kurā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Apsūdzētajām soda izciešanā nospriests ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku.
Jau ziņots, ka saskaņā ar sākotnējo apsūdzību sievietes savstarpēji vienojās viltot vairākus sadarbspējīgus Covid-19 sertifikātus sev un citām personām.
Viena no apsūdzētajām saņēma no abām pārējām parakstītas anketas par pacienta piekrišanu vakcinācijai un fiziski ievadīja sistēmā informāciju par it kā notikušas vakcinācijas faktu. Šī rīcība atsevišķi tika kvalificēta kā apzināti nepatiesas informācijas ievadīšana automatizētā datu apstrādes sistēmā, kas apstrādā informāciju par valsts drošību veselības jomā.
Abas sievietes viltotos sertifikātus izmantoja, sniedzot ārstniecības un skaistumkopšanas pakalpojumus.
Augstākā tiesa (AT) iepriekš atzina, ka gadījumā, ja persona ievada apzināti nepatiesu informāciju ārstniecības iestādes iekšējai lietošanai paredzētā informācijas sistēmā, kas automātiski tiek pārsūtīta uz e-veselības sistēmu, šādas darbības ir vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā ar valsts drošību veselības jomā saistītu informāciju.
Tomēr AT norādīja, ka apgabaltiesa iepriekš kļūdaini atzinusi viltošanu par izdarītu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, jo par šādas grupas dalībniekiem var atzīt vienīgi nozieguma tiešos izdarītājus. Pacienta piekrišanas anketas fiktīva aizpildīšana nav uzskatāma par daļu no dokumenta viltošanas, norādīja AT.