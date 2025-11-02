Bijusī lidostas “Rīga” vadītāja atklāj, vai lidosta ir drošībā, ja tās teritorijā ielido drons 0
Droni kļūst par arvien nozīmīgāku drošības jautājumu daudzās Eiropas valstīs, arī Rīgas lidostā. Lai novērstu negadījumus un nodrošinātu lidmašīnu satiksmes nepārtrauktību, daļa nepieciešamās kontroles tehnikas jau ir iepirkta, bet pilnīga dronu uzraudzības sistēma tiks nodrošināta nākamajā gadā, TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāj uzņēmēja, bijusī lidostas “Rīga” vadītāja Ilona Līce.
Līce stāsta, ka no visām tēmām droni ir pilnīgi jauna tēma, par kuru diskutējot aizgāja diezgan daudz laika. Lai kontrolētu situāciju, daļa nepieciešamās tehnikas jau ir iepirkta, un to plānots pilnībā nokomplektēt nākamajā gadā.
“Šobrīd ir pārnēsājamā tehnika, tāpēc varam runāt, ka zināmā mērā esam drošībā,” atklāj Līce. Viņa slavē arī Pašvaldības policiju – par dronu pārkāpumiem tā labi ķer pārkāpējus un tos administratīvi soda. Līce pauž, ka lidostas kontrolējamā teritorija ir diezgan liela – tā aizņem arī daļu no galvaspilsētas. Viņa spriež, ka lidostas tvērums, iespējams, jāsamazina.
“Pagaidām ir palikusi viena trešdaļa neapzinīgo dronu vadītāju, bet, ņemot vērā, ka lielākā daļa dronu lietotāju dronus izmanto darba vajadzībām, mēs saprotam, ka zināmā mērā šī sistēma ir iestrādājusies – ir mazāk birokratizēta procedūra, kā saņemt atļauju lidojumam,” pauž uzņēmēja.
Viņa stāsta, ka dronu lietotājiem ir rīks, kurā var redzēt, kurš ir konkrētās teritorijas pārvaldnieks un kādas ir prasības, lai lidotu ar dronu.
Jau ziņots, ka 21. oktobrī Rīgas lidostas pārvaldītajā teritorijā bija pamanīts drons, kā rezultātā tika aktivizēta ārkārtas situācija un apturēta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās.