“Kad mēs, eiropieši, beigsim šķendēties par Donaldu Trampu un sāksim palīdzēt viņam izbeigt šo karu? Protams, Ukraina nesāka karu. Tikpat labi jūs varētu teikt, ka Amerika uzbruka Japānai Pērlhārborā,” tā bijušais Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons nupat izteicies vietnē “X” par pēdējās dienās ģeopolitikā valdošo gaisotni.

Viņš turpina: “Protams, valstī, kurā notiek vardarbīgs iebrukums, nevajadzētu rīkot vēlēšanas. No 1935. līdz 1945. gadam Apvienotajā Karalistē nenotika vispārējās vēlēšanas. Protams, Zelenska reitingi nav 4%. Tie patiesībā ir aptuveni tādi paši kā Trampa. Trampa izteikumi nav domāti kā vēsturiski precīzi, bet gan lai šokētu eiropiešus uz rīcību.”

Džonsons aicina Eiropas līderus atvērt acis un pievērsties adekvātai realitātei norādot kaut vai uz to, ka “ir iesaldēti Krievijas aktīvi 300 miljardu dolāru apmērā, tie atrodas galvenokārt Beļģijā. Tā ir nauda, ​​​​ko varētu un vajadzētu izmantot, lai to dotu Ukrainai un arī kompensētu un līdzsvarotu ASV tās atbalstā. Kāpēc Eiropa neļauj atsaldēt Putina skaidru naudu?”

ASV uzskata, ka Beļģija, Francija un citas valstis bloķē šo rīcību, spriež Džonsons, piebilstot, ka “Tas ir absurds. Mums jākļūst nopietniem un ātri!”

