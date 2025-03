ASV Vērmontas štata slēpošanas kūrortā ar protestiem sagaidīts ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, kurš ar ģimeni ieradās atvaļinājumā pēc tam, kad piektdien Baltajā namā kopā ar prezidentu Donaldu Trampu iesaistījās nepieredzēti asā vārdu apmaiņā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Kā vēsta vietējais televīzijas kanāls WCAX, Vensa ģimeni slēpošanas atvaļinājumā sagaidīja vairāki simti protestētāju ar plakātiem un simboliku Ukrainas atbalstam.

Šonedēļ tika paziņots, ka viceprezidents ar sievu un trim bērniem nedēļas nogali pavadīs Šugabušas kūrortā.

Protestētāji ceļa malā pavadīja Vensa ģimeni līdz kūrortam, kur arī bija pulcējušies desmitiem protestētāju.

🚨 BREAKING: After torpedoing yesterday’s meeting with Zelensky, JD Vance fled to Vermont for vacation—only to be met by hundreds of furious protesters.

Couldn’t have happened to a better guy! pic.twitter.com/dv5mVIFeSl

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 1, 2025