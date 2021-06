Publicitātes foto

Bruņojamies pret odiem ar šķidrumu, kas gatavots no dabas vielām. Kā tādu pagatavot?







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Savu recepti, kā pagatavot iedarbīgu pretodu un pretknišļu līdzekli, iesaka kosmētiķe Sarmīte Kauliņa no Lielvārdes. Šis šķidrums ir gatavots no dabas vielām, tādēļ droši lietojams arī bērniem un mājdzīvniekiem.

Pilina eļļas

Lai tiktu pie līdzekļa, tagad steidzami veic ēterisko eļļu iepirkumu (ja tādas jau nav krājumā). Vajadzēs krustnagliņu, citronellas, citronzāles un eikaliptu ēteriskās eļļas.

Tām ir visspēcīgākā iedarbība pret lidojošajiem asinssūkļiem. Kā bāzi gatavošanai vislabāk lietot ievu vai biškrēsliņu hidrolātus, taču derēs arī parasts ūdens.

Rīkojas šādi: sagatavo tukšu pudelīti ar smidzinātāju. Tajā ielej 100 ml silta ūdens (vai hidrolāta). Tad piecos mililitros degvīna iepilina pa 10 pilieniem no katras ēteriskās eļļas.

Visu ielej ūdenī. Trauku noslēdz un sakrata. Maisījums būs ar spēcīgu aromātu. Tas savu jaudu saglabās ilgi un derēs lietošanai visu vasaru.

Arī šo, no dabas vielām gatavoto līdzekli (tāpat kā veikalos pirktos), nedrīkst pūst tieši uz ādas, lai neradītu kairinājumu. To uzpūš uz drēbēm, puķu vainagā, uz bērnu ratiņiem u. c.

Arī mājdzīvniekam var uzsiet iesmaržinātu lakatiņu vai apklāt ar to būri.

Lai atbaidītu odus, vainagā noteikti ievij lupstāju. Lakstus norauj, saburza un ierīvē savu vai mājdzīvnieka kažoku. Taču jāņem vērā, ka lupstāju rauj pievakarē. Saulē rautas lupstāja lapas var radīt pamatīgus ādas apdegumus. Foto: Inita Šteinberga

Dziedē pampumus

Ja nu kodēji tomēr, bada mākti, pārvarējuši smaku šausmas un nogaršojuši plikos stilbus, tad sekas mazinās īpašs eļļu maisījums. Arī to var ātri pagatavot savlaicīgi pirms Jāņiem, negaidot, kad miesa jau niez.

Sastāvs – ēdamkarotē vīnogu kauliņu eļļas iepilina divus pilienus lavandas un vienu pilienu tējaskoka eļļas. Šis maisījums gan nomierinās, gan dezinficēs. Tas gan paredzēts drošai smērēšanai uz ādas. Šī dziedējošo eļļiņu maisījuma smarža arī daļēji atvaira kodējus.

Tādēļ prātīgi būtu ieziesties jau pirms došanās dabā – profilakses pēc, lai uzbrucēji nesajūt miesas smaku.

Ieziežoties ar citām cilvēka nāsij tīkamām un jūtamām eļļām (piemēram, rožu), var pievilināt pašu Jāni, nevis kādu odu aizbaidīt.

Meklē palīgrīkus

Labs ieguldījums odu un mušu nīdēšanai ap svētku galdu ir lampa, kurās deg ultravioletais starojums. Gaisma pakrēslā pievilina lidoņus. Ir gan varbūtība, ka uz gaismu atlidos arī tie odi, kas vispār bija plānojuši doties uz citu pusi.

Kad tie pietuvojas speciālajai lampai, hitīna apvalks nošņirkst vien. No lielākām mušām sadegot pat rodas svilušu spalvu smaka.

Psiholoģiski tas mazliet traucē, taču mierinājumam – tā nav nekāda ķīmija vai inde, ko izplata daudzi citi, it kā estētiskāki lidoņu apkarošanas līdzekļi. Vakarā lampa noderēs dārzā, dienā – telpās pret mušām.

Odu uzbrukumus pret­odu līdzekļi mazina, nevis pilnīgi novērš. Tie vislabāk palīdz, ja cilvēks kustas un pārvietojas, nevis tikai kleknē pie ugunskura.

