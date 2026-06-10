Čik-čik un gatavs! Ātrā zefīra kūkas recepte 0
Iespējams, šī kūka nesanāks gluži tāda kā no žurnāla vāka… bet būs jūsu īpašā. Ideja ātrai kūkai ar zefīru, saldo krējumu un svaigām ogām.
Sastāvdaļas
200 g cepumu (“Selga” vai kādi citi),
400 ml saldā krējuma,
250 g zefīra (vaniļas, krējuma, bet var arī kādu citu garšu),
svaigas ogas,
piparmētru lapiņas (dārzos jau var atrast paaugušās).
Pagatavošana
Zefīru sagriež gabaliņos. Saputo saldo krējumu un tajā iejauc zefīra gabaliņus.
Ar cepumiem izklāj kūkas pamatni. Ja cepumi apaļi, tos tā arī kārto – aplī.
Liek uz pirmās kārtas putukrējuma/zefīra masu, uzber ogas. Liek nākamo cepumu kārtu, pārklāj ar putukrējuma/zefīra masu, ogām. Tā turpina, veidojot, piemēram, piramīdu – katru kārtu mazliet mazāku par iepriekšējo.
Uz pāris stundām ieliek ledusskapī. Dekorē ar piparmētru lapiņām.