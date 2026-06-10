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Čik-čik un gatavs! Ātrā zefīra kūkas recepte 0

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Arta Ciša / Latvijas mediji
14:38, 10. jūnijs 2026
Receptes

Iespējams, šī kūka nesanāks gluži tāda kā no žurnāla vāka… bet būs jūsu īpašā. Ideja ātrai kūkai ar zefīru, saldo krējumu un svaigām ogām.

Sastāvdaļas

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200 g cepumu (“Selga” vai kādi citi),
400 ml saldā krējuma,
250 g zefīra (vaniļas, krējuma, bet var arī kādu citu garšu),
svaigas ogas,
piparmētru lapiņas (dārzos jau var atrast paaugušās).

Pagatavošana

Zefīru sagriež gabaliņos. Saputo saldo krējumu un tajā iejauc zefīra gabaliņus.

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Ar cepumiem izklāj kūkas pamatni. Ja cepumi apaļi, tos tā arī kārto – aplī.

Liek uz pirmās kārtas putukrējuma/zefīra masu, uzber ogas. Liek nākamo cepumu kārtu, pārklāj ar putukrējuma/zefīra masu, ogām. Tā turpina, veidojot, piemēram, piramīdu – katru kārtu mazliet mazāku par iepriekšējo.

Uz pāris stundām ieliek ledusskapī. Dekorē ar piparmētru lapiņām.

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