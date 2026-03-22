Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Ieva Lūka/LETA

Cūkgaļa palikusi lētāka: cik tā šobrīd maksā?

LETA
8:55, 22. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Latvijā cūkgaļas cena šogad janvārī bija 168,99 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 5% mazāk nekā pērn decembrī un par 15% mazāk nekā 2025. gada janvārī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena šogad janvārī bija vidēji par 5,6% mazāka nekā pērn decembrī, bet, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, tā samazinājās par 18,3%.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļas cena janvārī Latvijā bija par 12% lielāka nekā vidēji ES. ES cūkas liemeņa tirgus cena augustā bija vidēji 150,82 eiro par 100 kilogramiem.

Tostarp janvārī, salīdzinot ar pagājušā gada decembri, Polijā cūkgaļas cena samazinājusies par 7,9%, Vācijā – par 6,6%, Igaunijā – par 4,8%, Dānijā – par 4,1% un Lietuvā – par 3,9%. Savukārt šogad janvārī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi gadu iepriekš, Polijā cūkgaļas cena samazinājusies par 17,1%, Vācijā – par 16,7%, Igaunijā – par 16,3%, Lietuvā – par 15,5%, kā arī Dānijā – par 7,2%.

Lietuvā cūkas liemeņa tirgus cena janvārī bija 163,36 eiro, Vācijā – 159,04 eiro, Igaunijā – 156,08 eiro, Dānijā – 154,13 eiro, bet Polijā – 145,66 eiro.

Departamentā atzīmē, ka pērn vienpadsmit mēnešos, salīdzinot ar vienpadsmit mēnešiem gadu iepriekš, nokauto dzīvnieku skaits ES palielinājies par 2%, bet Latvijā samazinājies par 1,4%. Savukārt saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā palielinājies par 3,1%, bet Latvijā samazinājies par 0,2%.

Pēc ZM datiem, ES importa apmēri pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, ir samazinājušies par 0,1%. Imports pieaudzis no Norvēģijas – par 15,9% un no Lielbritānijas – par 1,4%, bet samazinājies no Čīles – par 43,7% un Šveices – par 12,9%.

Savukārt ES eksporta apmēri pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, palielinājušies par 2,6%. Eksports palielinājies uz Taivānu – par 78,5%, Vjetnamu – par 32,1%, Kotdivuāru – par 23,2%, Dienvidkoreju – par 4,7%, ASV – par 1,4% un uz Filipīnām – par 0,7%, bet samazinājies uz Japānu – par 19,8%, Austrāliju – par 5%, Ķīnu – par 4,1% un Lielbritāniju – par 2,5%.

Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē pērn desmit mēnešos bija ES, ASV, Brazīlija un Kanāda.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.