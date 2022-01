Ļaudis maskās stāv rindā pēc ātrā testa Budolfi baznīcā Olborgas centrā Dānijā. Testi ir bezmaksas, tie ir nepieciešami skolotājiem, aprūpes darbiniekiem, studentiem, kā arī tiem, kuriem ikdienā saskare ar daudziem cilvēkiem. Foto: Henning Bagger/AFP/SCANPIX

Dānijas piemērs nobāl: septembrī atcēla ierobežojumus, Ziemassvētkos katru dienu ap 20 tūkstošiem jaunu gadījumu







Daina Šulca, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušā gada 10. septembris bija priecīgs notikums – ar šo datumu pēc pandēmijā pavadītām 548 dienām Dānijā Covid-19 vairs netika klasificēts kā sociāli kritiska slimība un tika atcelti koronavīrusa izplatības ierobežojumi.

Valdība nolēma, ka nepagarinās slimības sociāli kritisko statusu, jo epidēmija tiek kontrolēta, iedzīvotāji aktīvi vakcinējas.

Pielīdzina gripai

Lēmums atcelt ierobežojumus tika pieņemts, pamatojoties uz ļoti nelielo pozitīvo gadījumu skaitu. 2021. gada vasarā jauni saslimšanas gadījumi laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu svārstījās 0,2–1,3% robežās.

Valstī bija labi vakcinācijas rādītāji – 72% Dānijas iedzīvotāju jau septembra sākumā bija saņēmuši abas vakcīnas devas un vakcinācija bija sākusies arī skolās.

Covid-19 pielīdzināšana gripai Dānijā nozīmēja, ka tomēr joprojām ir zināmi iebraukšanas ierobežojumi, tiek lokalizētas infekcijas vietas, kā arī var tikt noteikti apmeklējumu ierobežojumi. Valdība aicināja iedzīvotājus slimības gadījumā palikt mājās, kā arī bieži mazgāt rokas.

Savukārt paši dāņi atsaucīgi vērtēja, ka publiskās vietās vajadzētu turpināt ievērot distanci un vajadzības gadījumā lietot sejas maskas. Tika gan pieteikts, ka valdība nevilcināsies ātri rīkoties, ja pandēmija atkal apdraudēs svarīgas sabiedrības funkcijas.

Dāņi bija kā spārnos. Pandēmija viņus vairs neskar!

Inficēšanās bums

Nepagāja ne četri mēneši, kad Dānija kļuva par vienu no visvairāk inficētajām valstīm Eiropas Savienībā.

Pirmais omikrona paveida gadījums Dānijā tika konstatēts 22. novembrī. Mēneša laikā jaunatklāto pozitīvo gadījumu skaits pieauga divsimt un vairāk reižu, sasniedzot vairāk nekā 20 tūkstošus jaunu saslimstības gadījumu dienā.

Ziemassvētku laikā jauno pozitīvo gadījumu skaits pastāvīgi turējās ap 12% no visiem testētajiem. Tas nozīmē – katru dienu ap 20 tūkstošiem jaunu gadījumu, janvāra sākumā sasniedzot 13% pozitīvu gadījumu dienā.

“Turklāt tie ir tikai tie skaitļi, kas ietver cilvēkus, kuri ar koronavīrusu inficējās pirmo reizi,” norāda Dānijas Seruma institūts. “Vīrusa nēsātāju bez simptomiem ir krietni vairāk. Inficēto skaits ir daudz neprecīzāks nekā hospitalizēto pacientu skaits, jo daļai inficēto cilvēku nav nekādu simptomu, tāpēc viņi nekad netiek pārbaudīti.”

Dānijas iedzīvotāji gada beigās pierādīja, ka ģimenes un draugu pulcēšanās Ziemassvētku laikā vīrusa izplatībai bijusi patiesi labvēlīga. Pagājušā gada 27. decembrī tika reģistrēti 22 616 jauni pozitīvi gadījumi, kas Dānijā ir lielākais reģistrētais skaits kopš pandēmijas sākuma līdz 2022. gadam.

Pirms pāris dienām – 4. janvārī – pozitīvo gadījumu skaits jau pārsniedza iepriekšējā gada rekordu – valstī reģistrēti 25 073 jauni saslimšanas gadījumi (13% no visiem testētajiem). Pieaug arī dienā hospitalizēto un nāves gadījumu skaits. Šobrīd Dānijas slimnīcās ārstējas 794 cilvēki, smaga slimības gaita norit 47 koronavīrusa pacientiem.

Visvairāk inficējušies vakcinētie

Dānijā abas vakcīnas devas saņēmuši 82% valsts iedzīvotāju, trešā balstvakcīna jau ir gandrīz 49% iedzīvotāju.

Seruma institūts konstatējis, ka visvairāk saslimuši tieši vakcinētie. No inficētajiem pozitīvs saslimstības rezultāts ir vairāk nekā 72% vakcinācijas kursu pabeigušajiem, 18% – trešo balstvakcīnu saņēmušajiem, bet vismazākais pozitīvo gadījumu skaits ir nevakcinētajiem un vakcinācijas kursu nepabeigušajiem – 10%.

“Tā ir tikai statistika par infekciju, skaitļi neko neizsaka par vakcīnu aizsardzību pret nopietno slimību. Šie dati aptver CPR testa rezultātus līdz 18. decembrim,” norāda institūtā. Loģiski: ja Dānijā gandrīz visi ir vakcinējušies, tad inficēties var tikai vakcinētie, jo nevakcinēto valstī ir maz. Slimnīcās nonākušo slimnieku vidējā proporcija ir 80% nevakcinēti un 20% – vakcinēti.

Dāņi nekrita un vēl arvien nekrīt panikā, jo, pateicoties vakcinācijai, slimība norit salīdzinoši viegli vai arī pilnīgi bez kādiem simptomiem. Viņi labprāt dalās ar savām sajūtām sociālajos tīklos, rakstot – “beidzot arī mēs visi esam pozitīvi”, un atbildēs saņem vairākus desmitus komentāru ar laba vēlējumu drīz izveseļoties.

Saslimst visa ģimene

Pēdējās nedēļas laikā esmu sazinājusies ar divām dāņu ģimenēm, kuru visi tās locekļi – kā bērni, tā pieaugušie – pāris dienu laikā ieguvuši pozitīvus testa rezultātus. Dažiem pat nav simptomu, dažiem temperatūra uzkāpj līdz 38 grādiem un lauž kaulus, ir nogurums. Dzirdot šos stāstus, kopīgais ir: ja telpā viens ir omikrona vīrusa slimnieks vai nēsātājs, tādi pēc pāris dienām būs visi klātesošie. Ģimenes pašas stāsta – tā kā visi ir pozitīvi, jauno gadu atkal sagaida visi kopā. Protams, reālajā dzīvē tas nav tik nesāpīgi.

Mamma no Pedersenu ģimenes Frederikshavnā stāsta: “Mūsu ģimenē rit jau piektā diena ar kovida slimību, tagad visi četri esam slimi. Vīrs Pērs jūtas diezgan labi – nedaudz klepo un dažreiz ir drudzis, bet gultā neguļ. Man pašai ir drudzis, temperatūra lēkā no 36 līdz 38 grādiem. Jau divas dienas pavadu, guļot gultā. Ir sāpes kājās un krūtīs, bet tas parādās uz īsu brīdi. Esmu ļoti nogurusi, vakaros jūtos labāk, bet nevaru aizmigt. Bērniem ir labi – viņi nedaudz klepo, šodien no rīta teica, ka sāpot galva, bija arī neliels drudzis, bet bērni ir aktīvi.”

Vīrenfeldu ģimenē no Skagenas un Joringas slimība norit līdzīgi – daudzi bez testa rezultātiem pat nezinātu, ka ir omikrona nēsātāji.

Paši dāņi nezaudē humora izjūtu. Viņu vidū populāra ir karte ar nosaukumu “Korona eksperti tavā tuvumā”, kur redzama Dānija, no vienas vietas nosēta ar vīrusa eksperta atrašanās vietām, ka nav pat adatai kur nokrist – visiem savs viedoklis, kā tikt galā ar pandēmiju, tagad Dānijā katrs kaimiņš ir zinošs eksperts.

Kā pandēmijas uzliesmojumu regulē valdība?

Dāņi turpina dzīvot un strādāt – ļoti līdzīgi kā mēs Latvijā. Lielos tirdzniecības centrus maskās var apmeklēt tikai ar negatīva testa rezultātiem, kovida vakcinācijas pasēm vai izslimošanas sertifikātiem. Mazākajos veikalos pircēju skaits ir ierobežots atkarībā no tirdzniecības vietas platības.

Vakcinētajiem iedzīvotajiem ar pozitīvu testa rezultātu uz divām nedēļām (14 dienām) automātiski tiek bloķēta vakcinācijas pase, elektroniski uzrādot, pēc cik dienām un stundām tā atkal būs derīga.

Pieaugot lielajam pozitīvo gadījumu skaitam, decembra vidū Dānijā tika aizvērtas skolas – tagad nolemts, ka, sākot ar jauno gadu, skolas atsāks savu darbu klātienē ar noteikumu par regulāru testu veikšanu skolēniem, roku mazgāšanu un distancēšanos no citu klašu kolektīviem.

Dānijā strādā bāri, restorāni, kafejnīcas, ievērojot apmeklētāju skaitu un masku lietošanu. Tās iestādes, kas ir slēgtas, saņem 100% valsts atbalstu. Šobrīd nestrādā naktsklubi, diskotēkas, teātri un kino, bet tuvākajā laikā plāno pārskatīt šo jautājumu – varbūt tomēr atvērt kultūras norišu vietas?