LETA

Vai arī šodien ducinās pērkons? Laika prognoze augusta pirmajai dienai 0

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LETA
9:05, 1. augusts 2026
Ziņas Dabā

Pirmā augusta diena būs silta, gaisam lielākajā valsts daļā iesilstot līdz +23…+28 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

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Daudzviet īslaicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam pastāv valsts ziemeļrietumos. Cauru dienu pūtīs lēns vējš, brāzmaināks tas varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem.

Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+25 gradiem, un pūtīs lēns vējš.

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