Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +22 grādiem vietām piekrastē līdz +28 grādiem Kurzemes vidienē, prognozē sinoptiķi.
Laiks būs sauss un saulains. Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizsegs mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses.
Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem, pie jūras – līdz +22 grādiem.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1023 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Latvijā uzausis saulains rīts
Ceturtdienas rītā Latvijā ir maz mākoņu un spīd saule, liecina meteoroloģiskā informācija.
Nav nokrišņu. Atsevišķās vietās naktī izveidojusies migla, kas rīta stundās izklīdīs. Valda lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +11,7 grādiem Rucavā līdz +19,4 grādiem Daugavgrīvā.
Rīgā saulains laiks, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē. Gaisa temperatūra piecos rītā bija +17 grādi lidostā un +18 grādi pilsētas centrā.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +20,3 grādiem Pāvilostā līdz +25,7 grādiem Dobelē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. jūlijā bija +42..+43 grādi Spānijas austrumos un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu +1..+3 grādi vietām Skandināvijā, Krievijas ziemeļos un Alpu kalnos.