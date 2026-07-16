Biezpiens “zem apsardzes”. Vai Latvijā nabadzības dēļ jāmarķē jau arī lētākā pārtika? 0
Vai drošības uzlīme uz visparastākā biezpiena iepakojuma ir tikai veikalu piesardzība vai arī zīme, ka sabiedrībā pieaug nabadzība un cilvēku finansiālās grūtības, kam seko zādzību risks? Sociālajos tīklos pēc kāda pircēja publicēta attēla izcēlās plaša diskusija par šo tēmu, vai tiešām drīz aizsargāt vajadzēs ne tikai dārgus produktus, bet arī ikdienas pārtiku.
Iepriekš sabiedrībā daudz runāts par drošības marķējumiem uz dārgākiem alkoholiskajiem dzērieniem, kafijas, kosmētikas vai ekskluzīvākiem produktiem. Taču šoreiz uzmanību piesaistījusi uzlīme uz biezpiena iepakojuma – produkta, kas ir pavisam ikdienišķs.
Daļa komentētāju uzskata, ka šāds marķējums liecina par satraucošu tendenci. “Zinot, kādi pretekļi mēdz būt cilvēki, nebrīnīšos, ja tiks šādi marķētas arī sērkociņu kārbiņas.” Savukārt citi ironizē par situāciju: “Jā… pārāk labi dzīvojam,” raksta M.Mika.
Daļa komentētāju gan norāda, ka drošības uzlīme pati par sevi vēl nenozīmē, ka konkrētais produkts tiek masveidā zagts. Iespējams, veikals vienkārši izmanto lētākus produktus, lai pārbaudītu drošības sistēmas vai apmācītu darbiniekus.
“Tā uzlīme maksā 5 centus. Veikali mēdz izmantot lētus produktus, lai pārbaudītu jaunas drošības vārtu sistēmas, marķēšanas iekārtas vai lai apmācītu jaunos darbiniekus uzlīmēt drošības elementus,” skaidro Intars.
“Visticamāk, kāds nozaga kaut ko dārgāku, kur bija šī uzlīme, un atstāja viņu veikalā, uzlīmējot biezpienam,” min Jana. Uz šo komentāru sekoja atbilde: “Nē, tā bija visām paciņām plauktā,” raksta Nenormamma.
Dažus pircējus vairāk par pašu drošības sistēmu satrauc praktiskas sekas – īpaši atkritumu šķirošana. “Diemžēl ne tik banāli, nepatīk šīs uzlīmes uz plastmasas iepakojumiem, jo, šķirojot atkritumus, jānoņem,” norāda Nenormamma.
Tikmēr jautājums paliek – vai uzlīme uz biezpiena ir tikai kāda veikala drošības prakse vai tomēr simbols plašākai problēmai, kur cilvēku dzīves līmenis un pārtikas cenu kāpums liek arvien vairāk domāt par ikdienas izdevumiem?
Lūk, ieskats dažos komentāros!
Zinot, kādi pretekļi mēdz būt cilvēki, nebrīnīšos, ja tiks šādi marķētas arī sērkociņu kārbiņas.
— Naivā no laukiem (@NaivaaLaukje) July 14, 2026
Tam biezpienam peļņas mardža diez vai ir 5 centi. 😀
— Saliktengriba (@saliktengriba) July 14, 2026
Nē, tā bija visām paciņām plauktā.
— Nenormamma (@nenormamma) July 14, 2026
Diemžēl ne tik banāli, nepatīk šīs uzlīmes uz plastmasas iepakojumiem, jo, škirojot atkritumus, jāņoņem.
— Nenormamma (@nenormamma) July 14, 2026