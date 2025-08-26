Doņecka uz jauna sabrukuma robežas: netīrais ūdens “piebeidzis” katlumājas, apkures ziemā var nebūt 0
Doņeckā pieaug komunālā krīze: netīrais ūdens bojā katlumājas, līdz apkures sezonai atlicis pusotrs mēnesis, un reģionam draud palikt bez siltuma, raksta dialog.ua.
Briesmīgās ūdens kvalitātes dēļ pirms ziemas masveidā sabojājas apkures iekārtas, tostarp jauni katli, kas uzstādīti tikai pirms dažiem gadiem. To publiski paziņoja viens no tā sauktās “DPR” dibinātājiem Andrejs Purgins.
Pēc viņa teiktā, katlumāju iekārtas burtiski brūk kopā, gan vecās, gan jaunās. Iemesls ir netīrs, lietošanai nepiemērots ūdens, kas ne tikai sabojā ūdensapgādi, bet arī aizsprosto rūpnieciskās caurules, iznīcina filtrācijas sistēmas un uz metāla sienās veido bīstamas nogulsnes.
Purgins atzina, ka pat krievu katli, ko okupācijas varas iestādes uzstādīja pēc 2022. gada, jau ir salūzuši: tie neizturēja netīro ūdeni.
Un tagad, pēc viņa teiktā, būtībā viss būs jānomaina no nulles, tostarp uz Krievijas budžeta rēķina, kas jau tā knapi tiek galā ar slodzi.
Tuvojoties apkures sezonai, situācija pasliktinās. Okupēto teritoriju iedzīvotāji masveidā sūdzas: ūdens bojā krānus, filtrus, caurules un aizsprosto apkures katlus.
Ne tikai katastrofāls ūdens trūkums, bet arī papildu problēma, ja cilvēki tomēr tiek pie ūdens, spiediens bojājumu dēļ ir ļoti vājš. Visas remonta izmaksas gulstas uz iedzīvotāju pleciem.
Tajā pašā laikā apdraudēta ir centralizētā siltumapgāde: katlumājām nav resursu, lai ātri nomainītu bojātās iekārtas. Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis, kura dzimtā puse ir Doņecka, pievērsa uzmanību Purgina runas videoierakstam. Viņš uzsvēra, ka situācija atkārto “ūdens sabrukumu” un riskē izvērsties par vēl vienu humanitāru katastrofu.