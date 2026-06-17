Profesors, ārsts Anatolijs Danilāns.
Profesors, ārsts Anatolijs Danilāns.
Foto: LETA

“Esmu joprojām traks puisis!” Anatolijs Danilāns pārsteidz ar savu varēšanu – viņam pieder pat kāds Baltijas rekords 0

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13:27, 17. jūnijs 2026
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Pagājis jau gads, kopš tautā iemīļotais dakteris – gastroenterologs Anatolijs Danilāns – palika bez savas mīļās sievas un bērnu mātes Irēnas Danilānes.

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Šis patiesi skumjais notikums gan nav apturējis pašu A.Danilānu no dažādām aktivitātēm – viņš gan turpina pieņemt pacientus, gan arī lasa lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē, taču, kā noskaidrojis žurnāls “Kas Jauns” rakstā “Es joprojām esmu traks puisis!”, arī tas nav viss.

Paralēli top arī A.Danilāna grāmata par mikropasauli, kas būs viņa jau 19. grāmata, veikalu plauktos tā varētu nonākt aptuveni pēc pusgada.

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A.Danilāns lieliski orientējas arī mūsdienu tehnoloģijās, ko var secināt no tā, kā viņam patīkot iavēdināt galvu – spēlējot “Color Lines”: “Esmu ar šo spēli aizrāvies pēdējos desmit gadus. Ir jāsaliek piecas vienas krāsas bumbiņas blakus, tad tās pazūd. Un, kā tu liec bumbiņu, tā trīs uzkrīt no jauna. Mēģini izcīnīt, līdz visas pazūd. Neteikšu vis, ka tā ir azartspēle, drīzāk domāšanas spēle, kā neliels šahs. Esmu rekordists, man priekšā nav neviena no Baltijas valstīm. Mans rekords ir 167 182 punkti. Tā kā man patīk, neliedzu sev arī vairākas stundas veltīt šai spēlei.”

Danilāna piemērs atgādina, ka vecums pats par sevi nav šķērslis ne profesionālai darbībai, ne radošumam, ne jaunām aizrautībām. Daudz svarīgāk ir tas, kā cilvēks jūtas, ko viņš vēl vēlas izdarīt un vai spēj saglabāt interesi par pasauli sev apkārt. Un, spriežot pēc profesora teiktā, viņam šīs intereses un enerģijas joprojām netrūkst.

Pilna intervija ar Anatoliju Danilānu lasāma žurnālā “Kas Jauns”.

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