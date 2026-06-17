“Gāzi grīdā!” zvaigzne Džeremijs Klārksons nāk klajā ar satraucošu vēsti – viņam diagnosticēta smaga slimība 0
Britu televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts agresīvs prostatas vēzis. Par veselības problēmām plaši pazīstamais raidījumu vadītājs pirmo reizi atklāti stāsta jaunākajā seriāla “Clarkson’s Farm” sezonā.
66 gadus vecais Klārksons raidījumā atklāj, ka pēc veiktajiem izmeklējumiem un biopsijas ārsti viņam konstatējuši vēzi. Lai gan slimības forma raksturota kā agresīva, mediķiem to izdevies atklāt agrīnā stadijā, kas ievērojami palielina veiksmīgas ārstēšanas iespējas.
Ārstēšanas ietvaros televīzijas personībai veikta operācija, kuras laikā izņemta daļa prostatas. Sarunās ar kolēģiem viņš stāsta, ka par diagnozi zinājis jau kopš maija, un atzinis, ka veselības stāvokļa dēļ kādu laiku nācies samazināt darba apjomu.
Vēlāk Klārksons atklāj, ka operācija jau veikta, tomēr ārsti pagaidām vēl nevarot sniegt galīgo vērtējumu par ārstēšanas rezultātiem. Sezonas noslēgumā skatītāji viņu redz slimnīcā, kur viņš atzīst, ka pēc operācijas radušās arī komplikācijas. Tādēļ mediķu uzraudzībā nācies uzturēties ilgāk, nekā sākotnēji bija plānots.
Neskatoties uz veselības problēmām, Klārksons paudis cerību arī turpmāk turpināt darbu pie populārā raidījuma un atgriezties pie skatītājiem nākamajās sezonās.
Vēl pirms jaunās sezonas iznākšanas televīzijas personība savā “Instagram” kontā brīdināja sekotājus, ka gaidāmās epizodes daudziem varētu būt emocionāli smagas.
Jāatgādina, ka šī nav pirmā nopietnā veselības problēma, ar kuru Klārksons saskāries pēdējo gadu laikā. Jau iepriekš viņš atklāja, ka 2024. gada oktobrī pārcietis sirds operāciju pēc tam, kad ārsti konstatēja nopietnus sirds asinsvadu nosprostojumus. Savā slejā laikrakstā “The Sunday Times” viņš rakstīja, ka viena no artērijām, kas nodrošina sirds apasiņošanu, bijusi pilnībā nosprostota, savukārt otra atradusies ļoti tuvu līdzīgam stāvoklim. Lai atjaunotu normālu asinsriti, mediķi ievietojuši stentu.
Džeremijs Klārksons ir viena no pazīstamākajām televīzijas personībām Apvienotajā Karalistē. Starptautisku atpazīstamību viņš ieguva kā leģendārā BBC raidījuma “Top Gear” vadītājs, kur strādāja no 2002. līdz 2015. gadam. Pēc aiziešanas no BBC viņš kopā ar ilggadējiem kolēģiem Ričardu Hamondu un Džeimsu Meju veidoja pasaulē populāro auto raidījumu “The Grand Tour”, bet pēdējos gados lielu skatītāju atsaucību guvis arī viņa saimniecības ikdienai veltītais projekts “Clarkson’s Farm”.