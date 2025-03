Godmanis par valsts budžetu: Mums cilvēku skaits samazinās, nauda ir visu laiku likta klāt, bet situācija pasliktinās Ieteikt







“Pirmais, ar ko vajadzētu sākt, ir jāskatās, kur tomēr ir vislielākie izdevumi. Es līdz šim rūpīgi esmu sekojis izdevumiem divās sfērās, cik nu es varu, jo pats es vairs neesmu valdībā iekšā, – izglītībā un veselības aprūpē,” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” sacīja bijušais premjers Ivars Godmanis, diskutējot par ieņēmumu uzlabošanu valsts budžetā un plānotajiem premjeres Evikas Siliņas (JV) birokrātijas mazināšanas pasākumiem.

“Saprotiet, kas iznāk? Mums cilvēku skaits samazinās, it sevišķi, ja mēs runājam par bērniem, kas mācās, – viņu skaits samazinās reāli gandrīz pa 50%. Es skatījos, ka tas kritums sākās no 1999.gada, savukārt augstskolās no 2005.gada. Ja paskatās uz naudu, tad nav gluži tā, ka nauda ir samazināta! Nauda konsekventi, cik nu ir iespējas, visu laiku ir likta klāt. Varbūt ne tik daudz, cik vajag, bet situācija pasliktinās, ja klausās [izglītības darbinieku] arodbiedrību, un tas pats līdzīgi ir ar veselības aprūpi,” domīgi pauda Godmanis.

Bijušais premjers Godmanis TV24 raidījumā “Naudas cena” sīkāk pievērās veselības aprūpes budžetam un 170 miljonu eiro pielikumam, kas tika īstenots, kad veselības amatā stājās Hosams Abu Meri (JV).

“Būs jāprasa pašam Abu Meri, vai tiešām tika pieļauts, ka tā nauda aizgāja bāzē [bāzes izdevumos; – red.piez.], ka to varēja izmantot algās un tādās lietās, kas pēc tam ir jāmaksā vairākus gadus? (…) Tikko tu paņem to naudu un liec iekšā algās un tiešajās izmaksās, nu tad, piedod, pienāk nākamais gads un tev prasa – kur tad tagad ir nauda?! Ja tas ir tā, tad ir jāprasa atbildība no finanšu ministra un no tā laika veselības ministra, jo to nedrīkstēja darīt,” neizpratni pauda Godmanis par to, kur palicis papildu finansējums veselības nozarei.

Pēc Godmaņa domām, šajās divās vislielākajās un visjūtīgākajās sfērās – izglītības nozarē un veselības aprūpē – vajag “pilnīgu skaidrību”. “Vai tiešām premjerei un visam Ministru kabinetam ir pilnīga skaidrība, ka tā nauda tiešām ir izmantota lietderīgi?” retoriski jautāja Godmanis diskusijā par valsts budžeta finansējuma izlietojumu TV24 raidījumā “Naudas cena”.

