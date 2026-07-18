Kā radīts vasaras laikam! Recepte biezpiena krēmam ar zemeņu mērci 0
Ātri pagatavojams deserts, kā radīts vasaras laikam.
Sastāvdaļas
540 g biezpiena
500 ml saldā krējuma
1 glāze cukura
puspaciņa vaniļas cukura
20 g želatīna
Mērcei
zemenes
cukurs pēc garšas
piparmētras lapiņas
Pagatavošana
Uzbriedina želatīnu. Lai pagatavotu krēmu, vispirms sablendē biezpienu, līdz tas kļūst vijīgs. Atsevišķā traukā ielej saldo krējumu, pievieno cukuru un vaniļas cukuru un puto (nedrīkst saputot līdz galam!).
Biezpienu pievieno saldā krējuma masai un turpina putot. Pievieno uzbriedināto želatīnu un veikli saputo. Saldo masu pārlej citā traukā un ievieto ledusskapī, lai sastingst.
Gatavo zemeņu mērci – ogas nomazgā, pievieno cukuru pēc garšas un sablendē.Kad krēms ledusskapī sastindzis, desertu kārto trauciņos. Vispirms ielej zemeņu mērci, tad liek biezpiena krēmu. Rotā ar piparmētras lapiņām.