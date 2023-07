Imants Parādnieks komentē jezgu ap jauniecelto Nacionālā teātra direktoru: “Sanāk tā – ja tu esi bijis politiķis, tad tas ir negatīvi” Ieteikt







Jaunumi Nacionālajā teātrī – turpmākos piecus gadus to vadīs kādreizējais izglītības un zinātnes ministrs Māris Vītols. Pēc viņa iecelšanas amatā sākusies diskusija, vai Vītols tiešām ir bijis piemērotākais kandidāts ieņemajam amatam.

“Tā atkal ir atbildība plašsaziņas līdzekļiem un tiem, kas sniedz šo ziņu. Kāda ir ziņa? Bijušajam izglītības ministram, bijušajam politiķim tiek amats. Tas ir akcents. Izpaliek tas, ka konkursa komisijā bija jomas eksperti, kas ir izvērtējuši viņu kā profesionāli. Viņam ir divas maģistra izglītības. Viņš ir profesionālis,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” komentāru iesāk Imants Parādnieks, NA Saeimas frakcijas konsultants, NA valdes loceklis.

“Sanāk tā – ja tu esi bijis politiķis, tad tas ir negatīvi. Šajā gadījumā tas tiek pasniegts tā: tikai tāpēc, ka viņš ir bijis izglītības ministrs… Draugi mīļie, ko tad jūs gribat, kas lai iet par ministriem? Kas tad lai iet un pārstāv tos, kas iet un vēlē? Viņš kaut kādā dzīves posmā ir bijis politiķis. Vai tas mazina viņa profesionalitāti? Cik es saprotu, viņš pēc tam ir vēl vienu izglītību ieguvis. Viņš ir apliecinājis sevi kā profesionāli. Kādi jautājumi?” turpina Parādnieks.

“Un pēc tam tas paziņojums no Elmāra Seņkova, kurš caur sociālo tīklu ziņo, lai Kultūras ministrija atsauc ziņu par jauno konkursa kārtībā izraudzīto Nacionālā teātra direktoru. Pagaidiet, kāds ir vēstījums? Ko tu gribēji pateikt? Tas kaut kā aizvainoja? Pieņemsim, konkrēti jaunais direktors, kurš nezināja, ka tiks izvēlēts, viņš redz, kā viņš varētu darboties. Viņš redz, ka šī ir komanda, ar kuru viņš grib darboties. Tas, ka viņš vēl nav ar komandu ticies un vēl nav runājis, neliecina par to, ka viņš to negribētu darīt. Un otrs, vai tāpēc jāuzskata, ka viņš nav cienīgs, lai ar viņu sadarbotos, tikai tāpēc, ka domā, ka iepriekšējais direktors bija labāks? Tā nav profesionāla pieeja,” noslēgumā saka Imants Parādnieks.