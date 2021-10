Inficējas arī vakcinētie. Kāpēc viņi netiek regulāri testēti? Atbild infektoloģe Vīksna Ieteikt







“Tikko bija ziņas, ka 10% vakcinēto ir saslimuši ar kovidu, bet viņus regulāri netestē, kā to dara ar nevakcinētajiem. Ja vienlīdzīgi nosacījumi būtu gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem, vai tas saslimušo skaitlis nebūtu pavisam citādāks, ja, viņus netestējot, jau atklāti 10% saslimušo?” jautā iedzīvotāja.

“Vakcinētos cilvēkus nav vērts testēt, tāpēc, ka vīruss no tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinēti, izplatās sliktāk, vīruss nav tik agresīvs, tur ir pavisam cita vīrusa izplatības intensitāte,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Ludmila Vīksna, infektoloģe, RSU profesore.

Pēc viņas vārdiem vakcinētie daudz mazāk apdraud tuviniekus un sabiedrību kopumā.

Pastāvot ļoti maza varbūtība, ka vakcinēts cilvēks, pats nezinot, var aplipināt nevakcinētu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1752 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par desmit Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, bet saslimstības kumulatīvais rādītājs sasniedzis visu laiku augstāko līmeni, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz šim vairāk saslimušo vienas dienas Latvijā tika konstatēts tikai pērn 31.decembrī, kad Covid-19 atklāja 1861 iedzīvotājam.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs – dienas laikā tas palielinājies no 680,5 līdz 732,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Līdz šim augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa “pīķa laikā” janvāra vidū, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem trešdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1406 saslimušie jeb 80% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 346 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 19 929 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,8%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 166 553 cilvēkam, bet miruši 2783 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 13 860 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.