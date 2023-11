Ziņa papildināta pl. 8:04.

Izraēla un grupējums “Hamās” vienojušies par četru dienu uguns pārtraukšanu, 50 “Hamās” Izraēlā sagrābto ķīlnieku atbrīvošanu no gūsta Gazas joslā un 150 palestīniešu atbrīvošanu no Izraēlas cietumiem, naktī uz trešdienu pavēstīja Izraēlas un “Hamās”, kā arī sarunu vidutājas Kataras pārstāvji.

“Pauzes sākuma laiks tiks izziņots tuvāko 24 stundu laikā, un tā ilgs četras dienas un var tikt pagarināta,” teikts Kataras Ārlietu ministrijas paziņojumā.

“Vienošanās paredz 50 šobrīd Gazas joslā turēto ķīlnieku, civilistu – sieviešu un bērnu, atbrīvošanu apmaiņā pret vairāku Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu sieviešu un bērnu atbrīvošanu. Atbrīvoto skaits palielināsies nākamajās šīs vienošanās īstenošanas fāzēs,” teikts paziņojumā.

Israeli cabinet approves deal with Hamas that will see 50 hostages released from Gaza over a four-day pause in fighting – follow live https://t.co/hAe2ZdHRz4

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 22, 2023