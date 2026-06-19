Foto. pexels.com

Kāda laiks gaidāms pēdējā darba dienā pirms Jāņu brīvdienām? 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:20, 19. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā būs visai saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.

“Jūs neticēsiet, ar ko es esmu kopā!” Pēc Kariņa un Siliņas “izgājieniem” latvietis lidostā pamana ko slavējamu
Brežņeva mazmazdēls devās uz “īpašo militāro operāciju” un nonāca Ukrainas gūstā
Krievijas prokremliskās radiostacijas “Komsomoļskaja pravda” tiešajā ēterā brīdina krievus 6
Lasīt citas ziņas

Vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus.

Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Bauda acīm un latvju garam: saules pavadībā pilnā sparā rit ikgadējais Zāļu tirgus
Rinkēvičs neizsludina Saeimas pieņemto Imigrācijas likumu; kas notiks tālāk?
Kremlim neērta versija: Maskavā notikušais iespaidīgais sprādziens varētu būt pašu krievu kļūda

Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23 grādiem, bet pie jūras tā nepārsniegs +20 grādus.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Vasaru gaidījāt? Ķeriet ciet! Laika prognoze piektdienai
VIDEO. Gluži kā cilvēks! Japānas zoodārza gorilla pēc strīda ar dzīvesbiedri nododas dziļām pārdomām
FOTO. Kurzemes iedzīvotāji debesīs pamanījuši neparastu skatu: meteorologs skaidro, kas tas ir
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.