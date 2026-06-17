“Ja manīsim korupciju, ziņosim!” Valsts kontrole “liek zem lupas” aizsardzības iepirkumus 0

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LA.LV
0:19, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts kontrole aizsardzības nozarē īpašu uzmanību pievērš iepirkumu caurspīdīgumam un iespējamām riska situācijām, tostarp interešu konfliktiem un korupcijas pazīmēm, TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda Valsts kontrolieris Edgars Korčagins.

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Viņš skaidro, ka gadījumos, kad revīzijās tiek konstatētas aizdomīgas pazīmes, informācija tiek nodota tiesību aizsardzības iestādēm tālākai izvērtēšanai.

Īpaši rūpīgi tiek vērtēti lielie iepirkumi aizsardzības jomā, tostarp munīcijas piegādes un to pietiekamība. Revīziju laikā tiek analizēts gan iepirkumu pamatojums, gan piegādātāji, gan izmaksu struktūra.

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Korčagins uzsver, ka Valsts kontrole pievērš pastiprinātu uzmanību tam, lai šādi iepirkumi būtu pamatoti un atbilstoši valsts interesēm, īpaši situācijā, kad aizsardzības vajadzības kļūst arvien nozīmīgākas.

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