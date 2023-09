“Ja tavs brālis apgalvo, ka ir meitene…” VISC izstrādājis metodisko materiālu, lai bērniem jau no 4.klases mācītu par seksuālo orientāciju, vecāki ceļ trauksmi

Pēdējās dienās sabiedrībā ir sākusies pamatīga trauksme – gan “Telegram” kanālos, gan “WhatsUpp”, gan sociālajos tīklos klejo neskaitāmi mudinājumi nepalikt vienaldzīgiem. Trauksmes iemesls: Valsts izglītības satura centra materiāls: “Seksuālā izglītība: jautājumi un atbildes”.

Minētajā materiālā atrodams aicinājums bērniem apdomāt vai viņi vēlas būs CIS-, TRANS-, kvīri vai bezdzimumi. Redzams, ka par šo tēmu skolās plānots runāt, jau sākot no 4. klases.

Daži vecāki ziņo, ka viņu bērnu skolās jau tiek izsūtītas aptaujas, vaicājot piekrišanu jaunajai programmai: “Protams, neviens nepiekrīt tādam “sviestam”. Būtu labāk normālu veselības mācību ieviesuši, kur šo varētu iekļaut kā vienu no tēmām, bet ne jau vesels mācību priekšmets!”

Arī iepriekšējā sasaukuma Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko publicējusi vairākus ierakstus un ekrānuzņēmumus: “Vecāki, esiet modri! Lūk, kādi tekstiņi atkārtojas katrā mācību materiāla lapā un tas ir izmantojams jau, sākot ar 4.klasi.”

Viņa arī raksta: “Vēl 13.Saeimā Vienotība kopā ar tās sīkiem līdzskrējējiem mēģināja organizēt mūsu izcīnīto tikumības grozījumu atcelšanu tā, lai skolas pašas vairs nevarētu aizsargāties no tās šļuras, kas nāktu no ministrijas. Likumu izdevās saglabāt!”

Bijusī deputāte aicina vecākus un skolotājus teikt “nē” šiem materiāliem un sabiedrībai būt vienotai, lai panāktu “šī pārpratuma atsaukšanu nacionālā līmenī”.

Pats metodiskais materiāls šobrīd ir dzēsts un internetā vairs nav pieejams, taču joprojām ir pieejams VIDEO.

Video tiek skaidrots, ka daudziem svarīgiem faktoriem netiek pievērsta uzmanība, jo mēs pārāk daudz domājam par to, kas ir normāls: “Tas, ka lielākā daļa cilvēku ir iekārtoti vienā veidā, vēl nenozīmē, ka visi tā ir iekārtoti. Šo mācību cilvēcei ik pa laikam nākas atkārtot.

VISC vietnē atrodama ziņa par izstrādāto materiālu: “Valsts izglītības satura centrs kopā ar ekspertiem šobrīd gatavo skaidrojošu informāciju, lai tiešsaistes seminārā pastāstītu vairāk par to – kā izglītības iestādēs pedagogi izmanto dažāda veida metodiskos līdzekļus, kādas tēmas un kādas metodes ir izmantojamas, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību.”

Te šobrīd atrodams arī VISC skaidrojums par materiāla izmantošanas plāniem: “Vēl pirms semināra, kurā jau padziļināti runāsim par dažādām ar veselību saistītām tēmām, kā arī, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju un bažām, informējam, ka materiāla formāts un saturs nav paredzēts demonstrēšanai visas klases priekšā kādā konkrētā mācību priekšmetā.”

VISC arī piebilst, ka pilnā apmērā šo materiālu neesot paredzēts izmantot bērniem, kuri mācās 4. klasē. Tas esot vien rekomendējoša rakstura materiāls, kuru pedagogs var izmantot, ja rodas tāda nepieciešamība. Pedagogam vienmēr ir iespēja izvēlēties, ar kādiem materiāliem strādāt klasē, kādus skaidrojumus izmantot, ja skolēniem rodas jautājumi par kādu no veselības tēmām.

Tiek arī uzsvērts: “Metodiskais materiāls NAV OBLIGĀTS, un nevienam pedagogam tas nav obligāti jāizmanto mācību procesā! Mācību procesā ir izmantojami dažādu veidu atbalsta materiāli, un pedagogs ir tas, kurš, zinot skolēnu vajadzības, tos izmanto vai neizmanto mācību procesā. Metodiskie materiāli tiek veidoti ar mērķi – atbalstīt skolotāju, kuram šis atbalsts ir nepieciešams, lai pilnveidotos un iegūtu jaunu informāciju, kas var būt noderīga mācību procesā. Var būt situācijas, kad pedagogs ar informāciju iepazīstas, pieņem to zināšanai, bet mācību procesā neizmanto!”

Vēl kāds interesants fakts. 19. jūnijā portālā LA.LV publicējām pēc ārzemju preses materiāliem sagatavotu rakstu par seksuālās izglītības plāniem Apvienotajā Karalistē. Toreiz lūdzām komentāru par šo tēmu arī Izglītības un zinātnes ministrijai. Tās speciālisti aicināja sazināties ar VISC, taču diemžēl VISC pat neuzskatīja par vajadzīgu reaģēt uz mūsu jautājumiem par šo tēmu.

Cilvēki ir dažādi – par to konstruktīvi jārunā sabiedrībā, jo zināšanas rada izpratni. Šie metodiskie materiāli diemžēl tapuši, neievērojot labu pārvaldību. @visc_gov_lv uzdots turpmāk materiālus saskaņot ar nozares un vecāku NVO. Atgādinu, ka materiāli neaicina uz kādu rīcību.

JAUNĀS MĀCĪBU NORMAS 🏳️🌈 JAU NO 4. KLASES??? JĀ! 😱 Ziniet, no vienas puses varētu teikt: visu cieņu valsts prezidentam, ka viņš apbraukā Latviju un paspiež roku gan tautai, gan sunīšiem un kaķīšiem, bet no otras puses, līdz ar šo "tuvāk tautai" mūsu skolās ir jau ieviesti jauni… pic.twitter.com/kwwJxFwlOf

— Maija Armaneva (@maija_armaneva) September 12, 2023