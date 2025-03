Juris Pupčenoks: Eiropai vajadzētu izveidot militāro infrastruktūru, kas ir neatkarīga no ASV Ieteikt







“Man lielais jautājums ir, ko Eiropai tieši darīt, kā apbruņoties un ko plānot? Manuprāt, galvenais, ko Eiropai vajadzētu izdarīt, ir izveidot militāro infrastruktūru Eiropā, kas ir neatkarīga no ASV,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Globuss” pauda Marista koledžas asociētais profesors, Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Juris Pupčenoks, diskutējot par aizsardzības jautājumiem Eiropā.

Pupčenoks uzsvēra, ka Eiropai šobrīd vajadzētu ieguldīt vietējās kompānijās un tehnoloģijās. “Piemēram, Dānija plāno pirkt no Amerikas “F-35″, kas ir visspēcīgākās kaujas lidmašīnas pasaulē. Un tagad dāņu politiķi saka, ka nevajadzēja noslēgt tos līgumus, jo varbūt tagad ASV izdomā, ka grib atņemt Grenlandi, mēs to neļausim, un tad varbūt viņi pēkšņi mums nedos labošanai detaļas ieročiem, kas ir nopirkti no Amerikas vai uzliks citas sankcijas. Dāņu politiķi domā, ka ASV var viņus efektīvi apstādināt. Līdzīgi ir teikusi arī Vācija, ka viņiem vajadzētu pirkt kaujas lidmašīnas nevis no ASV, bet gan no Eiropas. Man liekas, to visu būtu svarīgi izveidot,” komentēja Marista koledžas asociētais profesors TV24 raidījumā.

“Bet tā ir, ka gadu dekādēm ilgi Eiropa nav pietiekami daudz tērējusi uz militārajām lietām. Eiropa lepojas ar to, cik tā daudz sūta humanitāro palīdzību, cik daudz viņi izdara labu pasaulei, bet tai pašā laikā viņi ir tērējuši daudz mazāk aizsardzībai, nekā bija nepieciešams. Man ir prieks, ka beidzot Eiropa ceļas. Tā pati lielā Vācija ir izlēmusi, ka tā beidzot bruņosies tā, kā viņiem vajadzētu, jo, manuprāt, Vācija nav pietiekami militāri spēcīga. Viņai ir labākā tanku tehnoloģija, bet tai trūkst to pašu tanku. Viņi nevēlējās tērēt naudu, lai tos [tankus] paši uztaisītu. Viņi pārdos citiem savus “Leopard” tankus, bet pašiem viņiem bija salīdzinoši maz pēdējo versiju tanki,” skaidroja Pupčenoks TV24 raidījumā “Globuss”, diskutējot par aizsardzības jautājumiem Eiropā.

