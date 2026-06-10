Siļķe kažokā ir apēsta? Kur pazudusi pie Ministru kabineta izveidotā puķu dobe? 0

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LA.LV
13:06, 10. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Vakar sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījās pie Ministru kabineta ēkas izveidotā puķu dobe, kuras krāsu salikums daudziem raisīja visdažādākās asociācijas. Daļa cilvēku tajā saskatīja vecmāmiņas austo grīdas deķi, bet citi jokoja, ka dobe atgādinot populāros salātus siļķe kažokā.

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Tagad kļuvis zināms, ka apspriestais apstādījumu risinājums piedzīvo pārmaiņas. Mūsu rīcībā nonākušās fotogrāfijas liecina, ka pie Ministru kabineta ēkas sākti darbi, kuru laikā līdzšinējā dobes kompozīcija tiek mainīta.

Pagaidām nav zināms, vai pārmaiņas iecerētas jau iepriekš plānotas apstādījumu kopšanas un sezonālās nomaiņas ietvaros vai arī tās saistītas ar sociālajos tīklos izskanējušajām diskusijām. Tomēr fakts ir acīmredzams – vēl nesen apspriestā dobe vairs neizskatīsies tā, kā līdz šim.

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Jau vēstījām, ka vietnē “Threads” vairāki lietotāji bija atraduši visai neparastas līdzības starp puķu dobi un dažādiem sadzīvē pazīstamiem priekšmetiem un ēdieniem. Kāda sieviete rakstīja: “Tā dobe pie ministru kabineta man uzjundīja jūtas, ka sen siļķe kažokā nav ēsta.”

Komentāru sadaļā netrūka arī citu asprātīgu piezīmju, un diskusija ātri vien kļuva populāra. Daudzi atzina, ka tieši neparastā krāsu kombinācija piesaistījusi viņu uzmanību.

Tagad atliek vien gaidīt, kāds izskatīsies jaunais apstādījumu risinājums pēc darbu pabeigšanas.

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