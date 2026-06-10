Kamēr Rosļikovs laimi meklē Baltkrievijā, viņa vietu Rīgas domē ieņem cits partijas “Stabilitātei” deputāts 0
Pēc tam, kad Rīgas dome anulēja Alekseja Rosļikova (“Stabilitātei”) deputāta mandātu, viņa vietu galvaspilsētas domē ieņēmis partijas biedrs Andrejs Kozlovs. Trešdienas domes sēdē deputātiem paredzēts lemt arī par Kozlova ievēlēšanu domes komitejās.
Jau ziņots, ka Rīgas dome maija beigās nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Šādu kārtību paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums. Likuma 4. pants nosaka, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Tāpat ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši “nogriezt viņam galvu”.
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.