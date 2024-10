“Ko tu esi ieguldījis nodokļos, ar to tu arī ej pie ārsta!” Kāpēc Latvijā nedarbojas apdrošināšanas medicīna? Ieteikt







Kādi vispār ir pretargumenti tam, kāpēc Latvijā nevar ieviest apdrošināšanas medicīnu? Uz šo jautājumu TV24 raidījums “Dienas personība ar Veltu Puriņu” aicināja atbildēt Kintiju Barloti, “Jelgavas poliklīnikas” vadītāju.

Reklāma Reklāma

“Drīzāk ir jautājums, kāpēc tas tā nenotiek?! Piemēram, cilvēks saņem kādu pakalpojumu, viņam jāveic līdzmaksājums tikai 4 eiro, taču cilvēks jau neredz patiesībā to gala summu un domā, ka veselības aprūpe ir principā tiešām ir par velti,” situācijas būtību skaidro mediķe.

Nē, viņa saka, tas tā nav: “Valsts no savas puses arī maksā par to tik daudz, cik tas pakalpojums maksā. Tas būtu jāsaprot un jāredz pašam pacientam! Tāpat vajadzētu visiem redzēt savos nodokļos to procentu un daļu, ko valsts iegulda manā veselībā – to, kas attiecas uz mani, cik daudz tas ir, bet tas nekur nav pateikts!”

Tāpat Barloti uzskata, ka visiem pacientiem, saņemot čeku, vajadzētu redzēt, cik maksā šis vai tas pakalpojums kopumā, lai sabiedrība saprastu, ka itin nekas nav par velti un maksā ļoti lielu naudu.

Oponējot pie tā, ka sabiedrībai bail no termina “apdrošināšanas medicīna” mediķe norāda, ka mēs nebūtu vienīgā valsts, kur šāda sistēma strādā: “Cilvēkam faktiski būtu jāsaprot tas, ko viņš savā dzīvē ir ieguldījis, ar to viņš arī iet pie ārsta “man ir savs uzkrājums un to es varu tēŗēt savai medicīnai, savai veselībai”!”