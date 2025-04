“Kāpēc valsts iesaistās? Pēc gada finālā būs piga!” Mākslīgā intelekta centra pārstāve skaidro, kāpēc Latvijā ir nepieciešams šāds centrs Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicā: Kāpēc valsts iesaistās Mākslīgā intelekta centra izveidē? Pēc gada būs piga!” Signe Bāliņa, Mākslīgā intelekta centra padomes locekle, LIKTA prezidente, atbildot uz skatītāja jautājumu, norādīja, ka viņa labprāt pēc gada vēlreiz runātu par šo tēmu, lai pierādītu, ka arī pēc gada centrs veiksmīgi darbosies: “Es labprāt tiktos atkal pēc gada, lai pierādītu, ka nebūs piga.”

Viņa skaidroja, ka Mākslīgā intelekta centrs tika veidots ar mērķi veicināt mākslīgā intelekta attīstību Latvijā un izglītot sabiedrību par šīm tehnoloģijām. “Viens no uzdevumiem būs vairāk stāstīt cilvēkiem un uzņēmējiem par tām iespējām, ko mākslīgais intelekts spēj dot,” piebilda Bāliņa, norādot, ka bieži vien cilvēki baidās no mākslīgā intelekta, jo to nesaprot.

Viņa arī uzsvēra, ka padomes locekļi strādā bez atlīdzības, jo darbs MIC ir balstīts uz ideju un vēlmi attīstīt mākslīgo intelektu Latvijā. “Mēs visi padomes locekļi, kuri darbojamies mākslīgā intelekta centrā, mēs darbojamies bez atlīdzības,” sacīja Bāliņa, piebilstot, ka tas ir darbs “idejas vārdā”.

Runājot par iespējamo birokrātiju, viņa uzsvēra, ka privātā sektora līdzdalība palīdzēs novērst liekas administratīvās grūtības. “Mēs, uzņēmēji, neesam tie, kuri grib birokrātiju. Uzņēmēji ir tie, kuriem ātri ir jāizanalizē situācija un ātri jāpieņem lēmums,” viņa skaidroja, piebilstot, ka tas būs labums ne tikai uzņēmējiem, bet arī Mākslīgā intelekta centram, jo novērsīs birokrātiskas darbības, kas varētu traucēt efektīvai darbībai.