The Prodigy koncerts, Skonto halle, Rîga. 17/04/2016 foto: Karîna Miezâja/Latvijas Avîze
The Prodigy koncerts, Skonto halle, Rîga. 17/04/2016 foto: Karîna Miezâja/Latvijas Avîze
Foto – Karīna Miezāja

Kas jāņem vērā, dodoties uz “The prodigy” koncertu 27. jūnijā 0

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LA.LV
8:47, 19. jūnijs 2026
Ziņas Kultūra

Jau 27. jūnijā viena no visu laiku ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām – The Prodigy – ar vienīgo šī gada šovu Baltijā radīs īstu enerģijas eksploziju uz Wondersala skatuves, bet pirms galvenajiem māksliniekiem skatuvi uzlādēs austrāļu elektroniskās mūzikas (drum and bass) grupas Pendulum dalībnieks Garets Makgrilens (Gareth McGrillen) ar īpašu DJ setu. Apkopoti svarīgākie norādījumi, kas apmeklētājiem jāņem vērā, dodoties uz koncertu.

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Wondersalas vārti apmeklētājiem būs atvērti jau no plkst. 17.00, bet jau no 17.30 skatītājus iesildīs pašmāju DJ sets. Plkst. 20.15. uz skatuves kāps grupas Pendulum dalībnieks Garets Makgrilens* ar DJ setu, kas publikā iedzīvinās elektrisku jaudu un enerģijas lādiņu labākajās elektroniskās mūzikas tradīcijās – sākot no drum and bass, house, techno, tech house breaks līdz pat hardcore ritmiem. The Prodigy Wondersalas lielo skatuvi pārņems plkst. 22.30 ar eksplozīvu šovu gandrīz līdz pusnaktij.

Apmeklētājiem jāņem vērā, ka teritorijā stingri aizliegts ienest:

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  • alkoholiskos dzērienus un jebkādus citus dzērienus;
  • pārtikas produktus un uzkodas;
  • stikla pudeles, burkas un citus stikla izstrādājumus;
  • metāla skārdenes un citus cietā iepakojuma priekšmetus, kas var radīt apdraudējumu;
  • munīciju, ieročus, šaujamieročus un to imitācijas;
  • aukstos ieročus (nažus, dunčus, cirvjus u.c.);
  • pirotehniskos izstrādājumus, dūmu sveces, petardes un lāpas;
  • sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vai citas bīstamas vielas;
  • gāzes baloniņus, piparu gāzi un citus pašaizsardzības līdzekļus;
  • narkotiskās, psihotropās vai citas aizliegtās vielas;
  • lietussargus, saliekamos krēslus, galdus un citas liela izmēra konstrukcijas;
  • dronus un citas bezpilota lidaparātu sistēmas, kā arī profesionāla foto, video vai audio ierakstu tehniku bez akreditācijas;
  • lāzera rādītājus;
  • jebkādus citus priekšmetus, kas var apdraudēt apmeklētāju vai personāla drošību, traucēt pasākuma norisi vai bojāt pasākuma infrastruktūru.

Pasākuma teritorijā aizliegts ievest arī dzīvniekus, izņemot suņus-pavadoņus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Nepalaid garām vienu no skaļākajiem un eksplozīvākajiem šoviem šovasar!

  1. gada 27. jūnijs – Wondersala, Rīga.

Vēl pēdējās biļetes pārdošanā: 

https://lv.mticket.eu/en/riga/the-prodigy-riga-1538.html

*Iepriekš ziņotā Pendulum dalībnieka Ela Horneta (El Hornet) vietā Latvijā ieradīsies cits grupas dalībnieks – Garets Makgrilens.

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