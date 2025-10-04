“Diezgan motivējošs algas paaugstinājums pēc pārbaudes laika!” Sieviete izbrīnīta par uzņēmuma darba piedāvājumu 0
Sociālajos medijos uzvirmojusi diskusija par to, vai un kādam jābūt algas pielikumam pēc pārbaudes laika.
Samanta “Threads” raksta: “Diezgan motivējošs algas paaugstinājums pēc pārbaudes laika. 🤌🏼” Viņas pievienotajā foto redzams, ka konkrētajā darba piedāvājumā alga bruto pārbaudes laikā ir 1011 eiro, bet pēc – 1054 eiro.
Cilvēki komentāros smejas par šādu situāciju vai arī aicina pārējiem priecāties par jebkādu algas pielikumu.
“Nu, pag, vajag tak domāt pozitīvi – varbūt viņi katru ceturksni pieliek pa 43 eiro klāt, tad jau sanak 160 eiro katru gadu. 🤣 Nav jau tik slikti,” pauž Sandra.
Kristiāns uzskata, ka tas ir labāk nekā saņemt 530 eiro algu. Arī Mile domā līdzīgi, sakot, ka tas ir labāk nekā nekas.
Dace savukārt ir neizpratnē, vai mūsdienās joprojām pastāv algas maiņa pēc pārbaudes laika beigām.
Katrīnai interesē, kas tas ir par amatu: “Diez, kas par amatu? Kopumā labāk 1000 eiro uz papīra nekā 740 eiro (kas arī joprojām ir bieža parādība).”