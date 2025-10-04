“Šrekings” pārņem pasauli – “Tinderis” kā iepazīšanās vide vairs vispār nav trendā 0
Sociālajos tīklos strauju popularitāti guvusi jauna un pretrunīga iepazīšanās prakse, ko dēvē par “šrekingu”. Tās pamatā ir apzināta izvēle satikties ar partneriem, kurus uzskata par mazāk pievilcīgiem, cerot uz labvēlīgāku attieksmi un mazāk emocionālām traumām attiecībās.
Tomēr eksperti un reālie stāsti liecina, ka arī šāda pieeja bieži vien noved pie vilšanās un pat pastiprina attiecību problēmas.
Termins “šrekings” radies, atsaucoties uz 2001. gada animācijas filmu Šreks, kurā princese Fiona iemīlas cilvēkēdājā Šrekā, kurš tiek uzskatīts par ļoti nepievilcīgu tradicionālo standartu ietvaros.
Kā ziņo The Independent, “šrekinga” jēdziens mūsdienās nozīmē apzinātu izvēli veidot attiecības ar partneri, kurš tiek uztverts kā zemāka “statusa” vai pievilcības līmeņa. Ideja ir tāda, ka šāds partneris jūs augstāk vērtēs un “izturēsies kā pret princi vai princesi”.
Šī tendence ir guvusi atbalstu sociālajos tīklos, īpaši TikTok, kur lietotāji dalās ar pieredzi un mudina “pazemināt latiņu”, lai izvairītos no vilšanās, ko rada augsti standarti.
Tomēr reālā pieredze bieži vien ir pretēja cerētajam. TikTok un citās platformās ir daudz stāstu, kuros “šrekinga” mēģinājumi beidzas ar emocionālu stresu un vilšanos. Lietotāji stāsta par randiņiem, kuros cerētā “labākā attieksme” izrādījās ilūzija, bet attiecības radīja jaunas problēmas, tostarp pašcieņas un komunikācijas grūtības.