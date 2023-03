Ķīnas prezidents Sji paziņojis, ka vizītē Maskavā aizvadījis konstruktīvas sarunas ar Putinu

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījuši divas vienošanās par stratēģiskās partnerības pagarināšanu līdz 2030.gadam.

Sji paziņoja, ka vizītē Maskavā aizvadījis konstruktīvas sarunas ar Krievijas līderi, un runāja par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības paplašināšanu ar Krieviju, Ķīnai eksportējot vairāk elektronisko preču.

Putins pavēstīja, ka panākta vienošanās par papildus dabasgāzes piegādēm Ķīnai un abas valstis plāno paplašināt transporta savienojumus, būvējot jaunus ceļus un tiltus.

Putins arī paziņoja, ka daudzi ierosinājumi plānā, ko Ķīna piedāvājusi kara izbeigšanai ar Ukrainu, sakrītot ar Krievijas nostāju un var kļūt par pamatu miera noslēgšanai, kad Rietumi un Ukraina tam būs gatavi.

Savukārt Sji norādīja, ka Ķīna pieturoties pie ANO statūtu mērķiem un principiem, un uzsvēra, ka Pekina ieņemot objektīvu nostāju Ukrainas karā.

Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs pavēstīja, ka abi līderi pirmdien ilgāk nekā stundu runājuši par Ukrainu un tā bijusi iespēja visu noskaidrot. Peskovs piebilda, ka abi līderi uzklausījuši viens otru un tas esot pats svarīgākais.

Pekina publicēja savu 12 punktu plānu Krievijas iebrukuma gadadienā. Plānā galvenokārt izklāstītas jau sen zināmas Ķīnas pozīcijas un tas nepiedāvā reālistisku risinājumu kara izbeigšanai.

Ķīna ir paziņojusi, ka ievērojot neitralitāti Krievijas un Ukrainas konfliktā, bet faktiski atbalsta Maskavu.

Russia becomes a resource colony of China, and the yuan will be the main currency of trade in the country by the end of 2023

Russia offers China natural resources in exchange for support, which the #Kremlin considers critical to the continuation of the war in #Ukraine, a source… pic.twitter.com/CMeHWlf1FL

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2023