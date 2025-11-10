Lietuvieši izrēķinājuši, kuras dienas 2026. gadā būs visizdevīgākās atvaļinājumam 0
Pirms došanās atvaļinājumā daži darbinieki izvērtē, kad to ir visizdevīgāk darīt, jo atvaļinājuma naudas apmērs var atšķirties atkarībā no mēneša.
Lietuvas Grāmatvežu un auditoru asociācija (LBAA) paziņo, kuri mēneši nākamgad ir visizdevīgākie atvaļinājumam, raksta lrytas.lt.
2026. gada martā, aprīlī un jūlijā darbinieks, kurš izmanto 10 darba dienas un kura mēnešalga ir 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas, saņems vislielāko atvaļinājuma naudu, liecina LBAA dati.
Tajā pašā laikā tiem, kas izvēlas atvaļinājumu janvārī, februārī un novembrī, būs paveicies vismazāk.
“Tātad, attiecībā uz atvaļinājuma laika izvēli 2026. gadā, naudas “šķēres” ir no +59 eiro līdz −102 eiro, ja alga pirms nodokļu nomaksas ir 2000 eiro un atvaļinājums ir 10 darba dienas. Šis noteikums attiecas tikai uz gadījumiem, kad darbinieka alga katru mēnesi ir vienāda un viņš nesaņem prēmijas vai piemaksas par virsstundām, nakts darbu, darbu svētku dienās vai nedēļas nogalēs vai citus maksājumus, kas maina vidējo rādītāju. Citos gadījumos lielāka ietekme ir iepriekšējo mēnešu algas apmēram ar prēmijām,” Facebook ierakstā aprēķina LBAA.