Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – konduktora nepareiza rīcība







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Sociāldemokrāts”

Konduktora nepareiza rīcība. 19. februārī ap plkst. 7 vakarā es kā kara invalīds ar sakropļotām kājām pasteidzos iekāpt tramvaja pēdējā vagonā nr. 67 no priekšpuses. Kad gribēju ieiet vagonā, kur vēl bija brīvas sēdvietas, konduktors man to neatļāva, aizcirzdams durvis dusmās ciet. Tā man bija jānostāv vējā visu ceļa gabalu no Marijas ielas nr. 6 līdz Artilērijas ielas piestātnei, bet vagons drīz vien palika pavisam tukšs un iekšā grozījās konduktors viens pats. Nedomāju, ka konduktoriem vajadzētu tik burtiski pieturēties pie ielu dzelzceļu valdes noteikumiem par iekāpšanu vagonos, ka nevarētu pielaist izņēmumu invalīdiem, kuri nevar brīvi kustēties.