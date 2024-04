Ko ietver daudzdzīvokļu namu renovācija un cik liels var būt valsts atbalsts Ieteikt







Izstrādājot daudzdzīvokļu mājas renovācijas projektu ir iespēja pieteikties arī “ALTUM” valsts atbalstam, kas var segt līdz 49% izmaksām. Jāņem vērā, kā ēkas renovācija nenozīmē vien siltināšanas darbi, bet gan daudz plašāks veicamo darbu loks, raidījumu ciklā “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis” izklāsta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.

Ar uzsaukumu “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis!” RNP turpina kampaņu, kas paredzēta klientu informēšanai un izglītošanai par pieejamām atbalsta programmām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai.

“Siltināšana, protams, ir viena no lietām, ko mēs panākam, bet es labāk teiktu renovācija. Šeit nav tikai apšūšana ar paneļiem un nosiltināšana. Te ir daudz citas lietas – mājas vizuālais izskats kļūst daudz labāks, tiek mainīti logi, durvis, skaņa izolācija kļūst labāka – nav tāds troksnis no ielas. Tiek mainīti visi stāvvadi un guļvadi. Līdz ar to nav problēmas, ka kaut kādā brīdī kaut kas sāks tecēt. Iespēja katrā dzīvoklī individuāli regulēt siltumu, kas pie vecajām sistēmām nav iespējams. Ir ļoti daudz ieguvumu un tu praktiski dzīvo kā jaunā mājā – tas ir būtiskākais ieguvums,” norāda M. Ozoliņš.

Ar savu pieredzi dalās arī rīdzinieks Toms, kurš ir atjauninātā nama Mūrnieku ielā 14 iedzīvotājs. Toms norāda, ka māja kā īpašums ir liela vērtība, kas tikai palielinās to atjaunojot. Ar projekta izstrādi un nepieciešamo dokumentu kārtošanu palīdzēja RNP darbinieki, kas ļāvis arī iekļauties nepieciešamajos termiņos.

